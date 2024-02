Dopo il sold out del concerto milanese del 29 ottobre, Ghali annuncia una seconda data sempre al Forum di Assago.

Dopo il trionfo al Festival di Sanremo con il brano “Casa mia”, Ghali ha annunciato una seconda data al Forum di Assago a Milano, a fronte del sold out per il concerto del 29 ottobre 2024. Il rapper italo-tunisino, che ha già segnato la storia della musica con hit come “Ninna nanna” e “Habibi”, è pronto a raddoppiare l’appuntamento nella sua città.

La seconda data al Forum di Assago

Ancora al centro del dibattito per le dichiarazioni sulla guerra fatte a Sanremo, i suoi fan sono stati super emozionati di sapere del concerto recentemente annunciato per il prossimo autunno. Ghali ha fatto sapere di avere in programma un live al Forum di Assago il 29 ottobre, e in un batter d’occhio è diventato subito sold out.

Una triste notizia per chi non è riuscito ad accaparrarsi nemmeno un biglietto. Ma come si dice, “Gli ultimi saranno i primi”: per accontentare tutti, il rapper tunisino ha annunciato una seconda data nel palazzetto di Milano. Chi pensava di aver perso la sua occasione, ora potrà godersi l’esibizione tanto attesa.

Ghali raddoppia quindi la data al Forum di Assago, con un live in programma per lunedì 28 ottobre, il giorno prima del concerto precedentemente annunciato. I biglietti per la nuova data saranno disponibili su Ticketone a partire dalle 14:00 del 15 febbraio, e nei punti vendita autorizzati dal 20 febbraio.

Il nuovo disco di Ghali

L’annuncio arriva in un momento di grande fermento per l’artista, che ha recentemente rilasciato il mixtape “Pizza Kebab Vol.1” e sta lavorando a un nuovo album che promette di essere un punto d’arrivo significativo nella sua carriera.

Durante un’intervista a Rockol, Ghali ha dichiarato: “‘‘Pizza Kebab vol.1’ è stata una parentesi, un mixtape nato durante la lavorazione di un album su cui siamo a buon punto. Il disco è in corso“. Il rapper spiega che il nuovo disco “è più pop, ma appagherà anche i fan del mood alla ‘Pizza Kebab vol.1’, per me rappresenterà un nuovo punto d’arrivo“.

