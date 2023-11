A due anni di distanza dall’ultimo disco, Ghali ritorna annunciando l’uscita imminente del nuovo progetto.

Dopo aver preannunciato la notizia su una serie di cartelloni in giro per Milano, ecco che finalmente arriva la notizia ufficiale: è in arrivo il nuovo album di Ghali, denominato “Pizza Kebab Vol. 1”, che si presenta come un ritorno alle origini per il rapper che ha conquistato i suoi fan a livello internazionale.

L’annuncio del nuovo album “Pizza Kebab Vol. 1”

Fan in fermento dopo l’annuncio della sua etichetta discografica che nelle scorse ore aveva lanciato un video per la prossima uscita del nuovo album di Ghali. Dopo due anni dall’ultimo disco Sensazione ultra, pubblicato nel 2022, i 2,7 milioni di follower non stanno più nella pelle.

Nel filmato si vede il rapper con il capo chino, accompagnato da una didascalia di Sto Records che cita: “Fratello, ce l’abbiamo fatta. Abbiamo consegnato questa notte, e ora che ce lo stiamo ascoltando senza di te volevamo ringraziarti. Grazie per esserti alzato più forte di prima e per esserti divertito questa volta. Grazie per averci anche fatto emozionare. Sei il capo. Il tuo team”.

Poi, dopo qualche ora, un post su Instagram ha annunciato il titolo e la data d’uscita del disco, con l’immagine della copertina con il viso del rapper. E’ ufficiale, Ghali sta per tornare con il suo nuovo progetto discografico, “Pizza Kebab Vol. 1” per Warner Music Italy/Sto Records, in uscita il prossimo 1° dicembre ma disponibile in presave su tutte le piattaforme digitali.

Un ritorno alle origini per Ghali

Pizza kebab vol.1 è un album che segna per Ghali un ritorno alle origini, la trap del 2016 che ha segnato il suo successo, consacrato dai 50 dischi di platino e 15 oro. Per il rapper milanese il disco è un “susseguirsi di tracce ritmate e melodiche, introspettive e ultra espressive: diamanti grezzi che brillano al buio dei tempi in cui viviamo”.

I brani al suo interno hanno un sound adrenalinico in una versione rivisitata della musica trap, presentandosi talvolta più calmo e cullante come – d’altronde – solo Ghali sa fare.

Riproduzione riservata © 2023 - NM