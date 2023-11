Nel 2024 sono tre le città che vedranno i Negramaro cantare i loro pezzi più iconici: ecco date e biglietti.

Dopo il successo dell’ultimo tour del 2023, i Negramaro hanno deciso di tornare in giro per l’Italia per cantare a squarciagola le loro canzoni indimenticabili. Dopo Milano e Napoli, Giuliano Sangiorgi e soci sono pronti ad annunciare a sorpresa una terza data del loro tour del 2024.

Negramaro in tour: le date e i biglietti dei concerti

Un tour estivo che porta il nome dei Negramaro. Per la prima volta il gruppo salentino farà tappa il 15 giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la casa del loro amico Pino Daniele.

“Abbiamo scelto proprio di dedicare il nostro primo stadio a Napoli il15 giugno al nostro amico, a quello che ci manca di più, a quello che ci ha dato di più”, ha spiegato Giuliano Sangiorgi.

I Negramaro però saranno anche protagonisti di un secondo live, quello del 22 giugno nello stadio San Siro di Milano. Infine, a sorprendere i fan che non si aspettavano la notizia, viene annunciato un terzo appuntamento che porterà la band allo Stadio Franco Scoglio (San Filippo) di Messina, il 3 luglio.

I biglietti per tutte e tre le date sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 24 ottobre.

Il docufilm sul ventennale della band

Dopo il lungo tour estivo N20 che celebrava il ventennale della loro carriera, alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato in anteprima il docufilm, intitolato “Negramaro Back Home – Ora so restare”, che racconta proprio della grande festa dello scorso 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce).

Sul palco insieme al gruppo salentino sono stati accolti i loro colleghi, nonché grandi amici, tra cui: Elisa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Diodato, Sangiovanni, Malika Ayane, Ermal Meta, Rosa Chemical, Ariete e Aiello.

Il docufilm è stato lanciato al cinema il 6,7 e 8 novembre.

