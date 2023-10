Negramaro in tour nel 2024: le date e i biglietti dei concerti della band salentina nei più importanti stadi italiani.

La festa per il ventennale dei Negramaro continua. Dopo essersi regalati molti concerti in arene e location di grande impatto in questo 2023, compreso il live ‘a casa’, nell’aeroporto di Galatina, che si è portato dietro non poche polemiche, la band salentina ha deciso di concedersi una passerella negli stadi nel 2024.

Il tour per il grupo di Giuliano Sangiorgi prosegue, e lo fa per il momento con un doppio evento ribattezzato …da Sud a Nord. Il motivo? Saranno protagonisti, un po’ come i Coldplay nel 2023, di concerti a Napoli e a Milano. Scopriamo insieme le date e le informazioni sui biglietti.

Negramaro in tour nel 2024: date e biglietti

Per la prima volta il gruppo salentino farà quindi tappa allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il tempio non solo della squadra calcistica partenopea, ma anche di molti dei concerti più importanti che si sono svolti nel Sud Italia negli ultimi anni. Oltre che la ‘casa’ del loro amico Pino Daniele, mai dimenticato.

Giuliano Sangiorgi

Spiega lo stesso Giuliano Sangiorgi: “Ho provato a cantare qualche capolavoro di Pino, ma con un’emozione in gola e nel cuore incredibile. Abbiamo scelto proprio di dedicare il nostro primo stadio a Napoli il 15 giugno al nostro amico, a quello che ci manca di più, a quello che ci ha dato di più“.

Fin da quando era piccolo, Giuliano ha infatti nel cuore Pino, e grazie a lui, anche Napoli. Suonare nel Maradona è sempre stato un sogno e proprio per questo motivo, ha dichiarato durante un flashmob nella città partenopea, ha voluto dedicare quella giornata proprio al compianto cantautore partenopeo.

Non a caso, l’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune, in coerenza con il progetto Napoli Città della Musica, e con la Fondazione Pino Daniele. Con loro i Negramaro hanno scelto di sostenere il progetto per il contrasto della povertà educativa e del disagio scolastico dei ragazzi della città partenopeao.

Oltre al live del 15 giugno al Maradona, i Negramaro saranno però protagonisti anche di un altro grande concerto: il 22 giugno nella più ‘naturale’ location dello stadio San Siro di Milano, che più volte li ha ospitati anche in passato. I biglietti per entrambe le date sono in vendita sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 24 ottobre.

La scaletta del concerto dei Negramaro

La band salentina è stata protagonista di un lungo tour nel 2023 per festeggiare i primi vent’anni di fortunata carriera, culminato nella data del 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina, in provincia di Lecce. Un evento in cui sono stati raggiunti sul palco da amici come Elisa, Fiorella Mannoia, Samuele Bersani, Diodato, Niccolò Fabi, Ermal Meta, Sangiovanni e molti altri.

Non sappiamo se la scaletta dei nuovi concerti sarà simile a quella di questo tour, ma nell’attesa ecco tutte le canzoni presentate proprio durante la data di Galatina:

– Fino all’imbrunire

– La prima volta

– Ti è mai successo?

– Per uno come me

– Meraviglioso

– Nuvole e lenzuola

– Quel posto che non c’è

– Contatto

– Solo 3 min

– Un passo indietro

– Estate

– Come foglie

– L’immenso

– Tutto qui accade

– Sei

– Amore che torni

– Attenta

– Diamanti

– Via le mani dagli occhi

– Solo per te

– Basta così

– Mentre tutto scorre

– Parlami d’amore

