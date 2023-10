Emma conquista la vetta della classifica con l’album Souvenir: la reazione della cantante è commovente e diventa virale sui social.

Emma Marrone è ancora la Brown che ha fatto innamorare milioni di persone dalla vittoria di Amici in avanti. Dopo anni di attesa, la cantante salentina ha dimostrato di non essere ‘passata di moda’. Con il suo nuovo album Souvenir l’artista è riuscita a conquistare la vetta della classifica Fimi nella settimana di debutto.

Un successo che per certi versi ha sorpreso la stessa cantautrice. Per quanto avesse lavorato a lungo su questo progetto, per quanto ci avesse messo anima e corpo, anche in un momento difficile dopo la morte del padre, il primo posto non era scontato, e quando lo ha scoperto la sua reazione è stata commovente.

Emma prima in classifica con Souvenir: la cantante scoppia in lacrime

Finalmente Emma torna a versare lacrime di gioia. Dopo tanta sofferenza negli ultimi mesi, la Brown si è tolta una soddisfazione straordinaria, di quelle che forse non si sarebbe aspettata, a giudicare dalla sua reazione.

Emma Marrone

Che sull’album Souvenir ci fossero delle aspettative era chiaro, che potesse però debuttare al primo posto Emma non se lo aspettava, e lo ha dimostrato attraverso una reazione diventata virale sui social. Mentre era in una libreria Mondadori per il più classico dei firmacopie, la cantante è stata raggiunta da alcune persone del suo staff con una maglietta piuttosto eloquente: “Sei prima in classifica“.

Una sorpresa incredibile, che ha trovato Emma davvero senza parole: “Non è vero, non è vero, ma veramente? Non ci credo“. Una reazione accompagnata da una commozione che ha sciolto il cuore di tutti i suoi fan. Di seguito il video:

Tre donne prime in classifica: non succedeva dal 2014

Il primato di Emma in realtà non ha solo un grande valore per la cantautrice salentina, ma rappresenta anche un piccolo grande primato. Nove anni dopo, grazie alla Brown sono tre gli album di artiste donne a conquistare la classifica Fimi. E non è scontato in un paese, come l’Italia, in cui anche la musica soffre di patriarcato.

Prima di lei, avevano già raggiunto la vetta della classifica in questo 2023 Annalisa con E poi siamo finiti nel vortice e prima ancora Madame con L’amore. L’ultima volta che tre donne riuscirono a conquistare la vetta della classifica in Italia risale al 2018, quando segnarono questo piccolo prima Laura Pausini con Fatti sentire, Mina con Maeba e Ariana Grande con Sweetener.

Bisogna arrivare invece addirittura al 2014 per trovare tre italiane in vetta alla classifica degli album. Ed era un’altra epoca, quella in cui Giorgia si prendeva il primo posto con Senza paura, Fiorella Mannoia con la raccolta Fiorella e Gianna Nannini con Hitalia.

Insomma, considerando che Ok.Respira di Elodie è andata vicinissima alla vetta, il 2023 non si può considerare un anno negativo per la musica italiana al femminile. E attenzione, perché manca ancora il nuovo album di Laura Pausini, che potrebbe portare le donne italiane in testa a quota quattro.

