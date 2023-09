Annalisa svela la tracklist di E poi siamo finiti nel vortice: i dettagli sul nuovo album della cantante di Savona.

A pochi giorni dall’arrivo nei negozi in versione fisica e sulle piattaforme di streaming musicale in versione digitale, Annalisa svela tutti i dettagli su E poi siamo finiti nel vortice. Il nuovo album della cantante dai capelli rossi, l’ottavo della sua carriera, per certi versi il più atteso e il più importante, è in arrivo il 29 settembre e regalerà sicuramente grandi emozioni ai suoi fan.

Ci sarà spazio infatti per dodici canzoni, tre già utilizzate come singoli negli ultimi mesi, senza alcun featuring. Probabilmente non ne ha bisogno per andare a conquistare i vertici delle classifiche di streaming, considerando i successi straordinari degli ultimi due anni.

Annalisa riparte da E poi siamo finiti nel vortice: la tracklist

Non mancano ovviamente nel nuovo album di Nali, a oltre dieci anni dalla sua avventura ad Amici, i singoli che l’hanno consacrata a grande popstar della musica italiana. C’è spazio per Bellissima, brano da record. C’è ovviamente il tormentone Mon Amour, e non manca il brano simbolo di questo autunno, Ragazza sola.

Annalisa Scarrone

La curiosità è però anche per tutti gli altri brani che fanno parte di questo album. Di seguito la tracklist integrale:

1 – Bellissima

2 – Ragazza sola

3 – Euforia

4 – Mon Amour

5 – Rosso corallo

6 – Bollicine

7 – Gommapiuma

8 – Aria

9 – La crisi a Saint-Tropez

10 – Ti dico solo

11 – Stelle

12 – Indaco violento

Di seguito la cover dell’album:

I record di Annalisa

Il periodo d’oro, di platino e di qualunque altro materiale prezioso per Nali continua. La cantante, fresca di matrimonio lo scorso luglio, è stata una delle regine dell’estate grazie al brano Mon Amour e alla partecipazione in Disco Paradise con l’amico Fedez e gli Articolo 31, e ha da poco conquistato un record straordinario.

In epoca moderna, dal 2009 a oggi, con Bellissima è diventata l’artista solista italiana ad aver venduto di più, raggiungendo i quattro dischi di platino. L’antipasto perfetto per l’uscita del nuovo album e per il prossimo tour nei palasport, che verrà anticipato a novembre da uno straordinario concerto al Forum di Milano, il suo primo in un palazzetto.

