I Take That tornano con il nuovo album This Life: i dettagli e il primo singolo della band britannica di Gary Barlow.

Sei anni dopo, tornano i Take That. L’ex boy band britannica, tra le più amate degli anni Novanta, capace di proiettare nell’Olimpo della musica mondiale una star come Robbie Williams, è ancora pronta a regalare ai propri fan tanta nuova musica. Gary Barlow, Mark Owen e Howard Donald hanno unito ancora una volta le forze per un nuovo album, intitolato This Life.

Si tratta del primo album per la band britannica dai tempi di Wonderland, pubblicato nel 2017. Ad anticiparlo è stato già lanciato un nuovo singolo, Windows. Scopriamo insieme tutti i dettagli su questo nuovo lavoro della boy band.

Take That, il nuovo album è This Life: i dettagli

La data di uscita del nuovo disco del gruppo britannico è il 24 novembre. Lo hanno annunciato gli stessi tre reduci della band. Nonostante il desiderio dei fan di rivedere nel gruppo anche Robbie Williams e Jason Orange, al momento margini per un loro ritorno non ce ne sono. I Take That hanno deciso però di andare avanti lo stesso, e di dimostrare a tutti di essere ancora in grado di produrre tanta buona musica.

Concerto

Lo ha sottolineato lo stesso Barlow, parlando del lavoro per questo nuovo album, registrato negli Stati Uniti: “Sono passati anni dall’ultima volta che eravamo noi tre da soli, quindi è stato davvero speciale“. Parole condivise anche da Mark: “Siamo andati in studio e c’era una band che aveva in mano dei fogli con i testi. I giorni in studio sono iniziati e finiti con una band più grande ed è stato fantastico“.

Windows è il nuovo singolo dei Take That

Ad anticipare questo nuovo lavoro è dunque il brano Windows, già arrivato in rotazione radiofonica e sulle piattaforme di streaming musicale. Lo ha presentato sulle colonne del Sun lo stesso Barlow, spiegando che essere sulla cinquantina vuol dire potersi fare delle domande. Tutti hanno dei problemi, anche loro, ed è di questo che parla il nuovo brano.

“Tutto è relativo alla vita. In fondo tutti abbiamo figli, tutti abbiamo problemi, dobbiamo sistemare le cose proprio come fanno gli altri“, ha spiegato Gary, che si sente una persona comune, come tante. Ha molte cose da risolvere, spesso non si piace. Ma la vita è questa e bisogna accettarla e affrontarla senza lamentarsi in maniera eccessiva più del dovuto. Perché resta comunque la cosa più preziosa che abbiamo.

Di seguito l’audio ufficiale di Windows:

Riproduzione riservata © 2023 - NM