Davide Simonetta è stato di recente ospite in una serata organizzata dal Lions Club International, un’associazione benefica. In tale occasione, il produttore discografico e musicista ha svelato alcune curiosità sui suoi progetti futuri e tra questi c’è una costante: la cantante Annalisa.

Nel corso dell’intervento, Davide Simonetta non si è tirato indietro dall’elogiare Annalisa, una delle popstar italiane con più successo negli ultimi tempi, nonché sua ex fidanzata. “Cosa manca ad Annalisa? Niente, non deve dimostrare nulla a nessuno, è la popstar italiana più internazionale“, ha dichiarato il producer.