La vendita dei biglietti per i concerti di Lady Gaga del prossimo ottobre è cominciata ieri. Ma a distanza di poche ore, molti fan si sono chiesti come mai la popstar abbia deciso di organizzare gli eventi all’interno dei Palazzetti, invece che degli stadi, capaci di ospitare un quantitativo di persone nettamente superiore.

Tuttavia, l’artista aveva già spiegato il motivo di questa scelta durante l’annuncio del tour. Ecco di cosa si tratta.

“Si è riunito molto velocemente grazie ad Arthur Fogel e al fantastico team di Live Nation, che hanno pianificato un tour globale in poche settimane. Questa volta abbiamo scelto le arene per darmi l’opportunità di controllare i dettagli dello spettacolo in un modo che semplicemente non si può negli stadi, e sinceramente, non vedo l’ora“, ha aggiunto.