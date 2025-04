Il cantante ha annunciato che presto potrà riabbracciare i fan. L’occasione sarà un piccolo spettacolo a Roma per cantare tutti insieme.

Proprio un anno fa Sangiovanni aveva annunciato un momentaneo stop alla sua attività di cantante, spiegando di avere bisogno di tempo per sé stesso. Oggi lo scenario è cambiato e non solo l’artista ha dichiarato il suo prossimo ritorno in studio, ma anche organizzato un evento per incontrare i fan.

Il nuovo evento di Sangiovanni

L’annuncio è avvenuto via social, dato che Sangiovanni ha deciso di sfruttare il suo profilo Instagram. Tramite alcune storie, il cantante ha comunicato che il 2 aprile avrà luogo un piccolo evento, occasione in cui i fan potranno incontrarlo e cantare insieme le sue canzoni.

“Sono felice di annunciarvi che ho organizzato un piccolo show per cantare insieme e divertirci un po’, per rivederci. Mi sembrava la cosa più giusta da fare dopo tutto questo tempo. Non vedo l’ora di vedervi. Vi voglio bene, mi mancate un sacco“, ha scritto Sangiovanni.

L’evento in questione sarà live e gratuito, sappiamo che si terrà a Roma, ma non ci sono ancora informazioni in merito alla location esatta.

Sangiovanni

L’evento è già sold-out

L’affetto dei fan non è tardato ad arrivare, tant’è vero che i biglietti per l’evento sono andati sold-out nel giro di pochi minuti. Il cantante ha deciso allora di pubblicare un’altra storia per poter ringraziare tutti coloro che hanno mostrato affetto nei suoi confronti: