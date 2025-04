Hanno fatto il giro del web le foto pubblicate su Instagram da Achille Lauro e Fedez: molti ipotizzano che fossero a cena assieme.

Che i rapporti tra Achille Lauro e Fedez non fossero buoni era noto a tutti. I due cantanti da qualche tempo non sono più in contatto, probabilmente anche a causa delle voci che parlavano di un ipotetico tradimento di Chiara Ferragni proprio col cantante romano.

Tuttavia, di recente, alcune foto pubblicate dai due artisti hanno fatto il giro del web e molti utenti hanno ipotizzato che i due fossero a cena assieme.

I post di Achille Lauro e Fedez

Achille Lauro e Fedez hanno pubblicato sui loro account Instagram alcune storie, tutte realizzate all’interno di un locale, probabilmente un ristorante. L’aspetto che ha fatto insospettire maggiormente i fan è il fatto che entrambi fossero in compagnia di un noto artista internazionale, Yungblud.

Molti utenti hanno quindi ipotizzato che i cantanti si trovassero a cena nello stesso posto, ma attualmente nessuno di loro ha rilasciato delle dichiarazioni. È possibile infatti che entrambi fossero nello stesso ristorante ma in due momenti differenti e che di fatto non si siano nemmeno incrociati.

Cosa fanno oggi Achille Lauro e Fedez

Ma che cosa fanno oggi Achille Lauro e Fedez? I due cantanti attualmente sono concentrati sulle rispettive carriere. A breve, Lauro rilascerà il suo nuovo album contenente diversi inediti e comincerà il tour; Fedez, dal canto suo, sta aspettando di tornare sul palco nei suoi concerti live di settembre e sta lavorando anche su un nuovo progetto discografico.

Tuttavia, in passato i due artisti sono stati legati da un rapporto di amicizia che li ha portati a instaurare anche una collaborazione lavorativa. Infatti, non si può dimenticare “Mille”, celebre hit estiva realizzata con Orietta Berti e pubblicata nel 2021. Il singolo aveva avuto molto successo, diventando così la colonna sonora dell’estate di molti italiani.