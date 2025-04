In una recente intervista il cantante Tredici Pietro, figlio di Gianni Morandi, ha fatto alcune rivelazioni sul suo difficile passato.

Il figlio di Gianni Morandi, conosciuto nella musica con il nome di Tredici Pietro, è pronto a pubblicare il suo nuovo album ‘Non guardare giù’ il prossimo 4 aprile, a distanza di 3 anni dall’ultimo disco. In una recente intervista a Il Messaggero, l’artista ha deciso di parlare di alcuni momenti difficili che ha dovuto affrontare in passato, di cui non aveva mai parlato nemmeno con il padre.

Tredici Pietro: l’abuso di sostanze

Nel suo nuovo album, Tredici Pietro affronta un tema che in passato l’ha toccato molto da vicino, ossia l’abuso di sostanze stupefacenti. “Non la cocaina, che in realtà non mi ha mai attratto, anche se la cito nel pezzo. E neppure le droghe in generale” – ha spiegato il cantante. Poi ha specificato di aver fatto uso di un mix di droghe tra cui psicofarmaci e altri medicinali.

I motivi dietro questo difficile periodo sono stati diversi. “Mi ero trasferito da Bologna a Milano. Non solo per lavoro, ma anche per vivere insieme alla mia ex ragazza. È andato tutto male, però. La relazione è finita. E a Milano mi sono perso. Lo dico anche in Morire.” – ha raccontato Pietro.

Poi ha aggiunto: “Lì bisogna essere fighi a tutti i costi, seguire le mode, farsi vedere sempre. Banalmente, non ci si può prendere un anno di tempo per fare un disco. Sono andato in tilt e ho cominciato ad avere comportamenti autolesionistici, mi facevo del male usando sostanze“.

Il silenzio con Gianni Morandi

Nel corso dell’intervista, Pietro ha spiegato di non aver parlato dei suoi problemi né con il padre né con la madre, Anna Dan. “Non li ho inclusi, ho preferito non lasciare a loro questa responsabilità. Vorrei non parlarne più“.

Poi, parlando del rapporto con Gianni Morandi, ha aggiunto: “Il fatto di avere lui come padre è una fortuna, ma al tempo stesso rappresenta una grossa ombra dalla quale è difficile uscire. È dappertutto. Quando sono andato in analisi ho parlato tanto della mia famiglia, ma non so se abbia avuto a che fare con la crisi”.