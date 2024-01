Il cantante ha pubblicato su Instagram alcuni messaggi che gli ha mandato un amico, ed ha lanciato un appello ai fan.

Tiziano Ferro sta percorrendo un momento delicato della sua vita in seguito alla separazione con il marito e la lontananza forzata dall’Italia. È era stato proprio lui stesso ad annunciarlo qualche tempo fa.

Dopo aver condiviso alcuni messaggi che gli ha inviato un amico, il cantante ha poi voluto sottolineare ai suoi fan l’importanza del chiedere aiuto nei momenti in cui se ne ha bisogno.

Il messaggio dell’amico

Tiziano Ferro ha scelto di condividere sui social anche i momenti più delicati della sua vita. E questo è proprio uno di quelli.

“Stupirai da quante idee, quanta energia, quanta voglia avrà Tiziano. E sto parlando dell’artista. Poi c’è l’uomo – si legge nel messaggio condiviso da lui stesso sui social che riporta le parole di un amico – lì devo dire che non ho mai conosciuto una persona così“.

“Hai dei valori che si trovano raramente in giro e questo nella società di oggi sembra un difetto, ma domani sarà ancora una volta la cosa giusta” continua il messaggio.

E ancora, “ci saranno persone felici di lavorare con te, perché è quello che vuoi (e che meriti)” dice l’amico riferendosi probabilmente all’annuncio della fine della collaborazione tra Tiziano Ferro ed il suo storico manager.

“Se non chiedi aiuto, come fanno ad arrivare i rinforzi? Grazie amico mio (tu sai)“, scrive poi il cantante; “sei Tiziano Ferro c***o! Prenditi il tempo che ti serve e facciamogliela vedere al mondo chi sei“.

L’appello ai fan

Tiziano Ferro poi ha voluto rivolgersi direttamente ai fan lanciando un messaggio importante: “vi consiglio di fare una cosa che suonerà stupida: quando cadete, anche se vi sembra superfluo, ditelo chiaramente ad alta voce: ‘Son caduto’”.

“Non dico che poi tutti si dimostreranno disposti ad aiutarti. Ma qualcuno, fosse anche una persona soltanto, troverà il tempo di fermarsi, voltarsi, e…“, ha concluso.

