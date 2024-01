L’annuncio è stato fatto su Instagram da Giannini, che nel suo post ha ringraziato Tiziano Ferro per il lungo percorso fatto insieme. La risposta del cantante ha incupito i fan.

Finisce un sodalizio durato quasi un quarto di secolo. Con queste parole Fabrizio Giannini, storico manager di Tiziano Ferro, ha annunciato la separazione dal cantante: “Dopo 23 anni, finisce il mio rapporto professionale con Tiziano Ferro. È stato un percorso lungo, bello e ricco di grandi soddisfazioni. Adesso nuove sfide e obiettivi per entrambi.”. La risposta non si è fatta attendere.

La risposta di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro, a sua volta, ha risposto al post del suo ormai ex manager, con delle parole cupe che hanno fatto preoccupare i fan. Il cantante infatti ha scritto: “È finita un’epoca. Ti auguro tutta la luce che ti meriti, e che io non ho più. Ti auguro successi e gioia, anche più di quelli che abbiamo vissuto. Ti voglio bene Fabri, grazie. Grazie.“.

Questo addio, seppure sembri sereno e consensuale, arriva in un momento molto particolare della vita del cantante. Ad ottobre infatti Tiziano Ferro aveva annunciato la separazione dal marito, Victor Allen, e durante le feste di Natale ha rinunciato al suo consueto karaoke, una piccola tradizione per i fan.

Tiziano Ferro: un periodo complicato

In un toccante video Tiziano Ferro ha dichiarato: “So che vi aspettavate il karaoke di Natale, ma è un anno un po’ particolare. Ultimamente non riesco veramente a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica… pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa e ho pensato che tutto si fosse sbloccato ma finita quella performance la voce è andata via per un po’. Quindi ho capito che il mio corpo, la mia voce mi stavano dicendo che è così, le devo rispettare. Se è vero che da un periodo di distruzione c’è sempre la rinascita, io sono qui per dirvi: sono certo che quest’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove, che spero di fare con voi.”.

Ha poi proseguito: “È stato un anno speciale, un anno molto difficile, ma non mi lamento. Ci sono molte persone che soffrono, mentre io sono qui ed ho comunque la possibilità di ammirarvi, a che. Non sono triste, sono positivo perché la mia famiglia è nel cuore, la mia famiglia siete voi e i miei bambini, è semplicemente un Natale diverso. Mi ricorderò di questo Natale perché sarà quello in cui non si canta insieme per una volta, ma che farà diventare ancora più speciale quando torneremo a cantare insieme. Vi voglio bene perché mi siete stati vicini, perché viete vicini ai miei figli, perchè so che in questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi. Grazie per la pazienza, per l’amicizia e per il supporto. Quest’anno è così, il Natale della ricostruzione.”.

