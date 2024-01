La donna, quarantacinquenne, è stata rinvenuta senza vita nella sua casa.

È morta la compagna di James Morrison, il cantautore britannico autore tra le altre canzoni delle hit “You give me something“, “I won’t let you go” e “Broken strings“. Gill Catchpole è stata rinvenuta senza vita, all’età di quarantacinque anni, nella casa della coppia nel Gloucestershire.

La donna, proprietaria di una caffetteria e titolare di un servizio catering, lascia le figlie Elsie di 15 anni e Ada di 5, avute insieme all’artista.

Le cause della morte

Non sono state rese note le cause della morte di Gill Chatchpole, tuttavia la polizia non ha trovato elementi che possano far pensare ad un decesso non naturale.

Per James Morrison, la perdita della compagna si aggiunge a quella del padre, del fratello e del nipote, avvenute tutte nel corso degli ultimi tre anni. Un amico ha dichiarato che al momento “James è devastato e sta ricevendo il supporto della sua famiglia. Sta tenendo duro per le figlie ma ha chiesto ai suoi cari di essere lasciato solo durante il lutto”.

Nel 2021 la donna si era sottoposta ad un trapianto di rene in seguito ad alcuni problemi che lo rendevano funzionale solo al 35%. Al momento del decesso, tuttavia, pare che non soffrisse di particolari patologie.

Nel novembre scorso aveva anche scritto con grande orgoglio sui social che ad un anno dall’operazione, “dopo alti e bassi e nonostante l’angoscia” era riuscita a possedere una propria azienda.

Poche ore prima del decesso, inoltre, la compagna di James Morrison aveva chiesto su Facebook se qualcuno avesse dei contatti per affittare una casa nella zona meridionale dell’Inghilterra, al confine con il Galles.

La storia d’amore di James Morrison e la compagna

Pare che James Morrison e Gill Chatchpole si siano conosciuti quando ancora lui era minorenne e la ragazza si era trasferita con il fidanzato dell’epoca nella casa della madre del cantante. Il ragazzo di Gill avrebbe poi iniziato ad uscire proprio con la donna, e nel frattempo James Morrison si sarebbe innamorato della giovane.

Da qual momento in poi, i due non si sono più lasciati ed hanno avuto due bambine, Elsie ed Ada.

