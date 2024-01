La capitale francese rende omaggio all’indimenticabile icona del rock con l’inaugurazione della “Rue David Bowie”.

A otto anni dalla scomparsa di David Bowie, Parigi ha deciso di rendere omaggio all’icona del rock intitolandogli una strada. Questa, è stata inaugurata ufficialmente nel 13° distretto della capitale, sulla riva sinistra della città, in un’area recentemente ristrutturata che non ha richiesto la rimozione di alcun nome preesistente.

Il tributo a otto anni dalla scomparsa

Oggi lunedì 8 gennaio 2024, dopo otto anni dalla scomparsa di David Bowie – morto il 10 gennaio 2016 a causa di un tumore al fegato – la città di Parigi ha deciso di inaugurare una strada in suo nome. La via francese, denominata appunto “Rue David Bowie”, è stata inaugurata ufficialmente nel 13° distretto.

L’inaugurazione della strada è stata seguita da una serata di omaggio all’icona del rock, presso il municipio del quartiere, con la partecipazione dell’amico e biografo di Bowie Jerome Soligny e del produttore Clifford Slapper.

Inoltre, la Galerie Athéna, che si trova all’interno del municipio del 13° arrondissement, ha aperto le porte a una mostra dedicata a David Bowie, visitabile gratuitamente dal 4 al 14 gennaio 2024.

Un legame speciale con Parigi

Nonostante Bowie abbia avuto legami più stretti con città come Londra, Berlino e Los Angeles, la cultura teatrale d’avanguardia francese ha avuto un’influenza significativa sul suo stile visivo. Inoltre, è a Parigi che nel 1965, all’età di 18 anni, l’artista fece la sua prima apparizione fuori dal Regno Unito con il suo gruppo The Lower Third.

David Bowie ha ancora un seguito di culto in Francia, dove fan club come “Bowie France” vendono merchandising, e organizzano concerti ed altri diversi eventi con migliaia di persone. Nel Paese di Macron, è soprattutto la cover band “Bowie Reloaded” che riporta i fan del rocker indietro nel tempo.

Riproduzione riservata © 2024 - NM