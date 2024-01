Il cantante premio Grammy annuncia la sua battaglia contro un tumore al cervello: sospeso il tour di Michael Bolton.

Sui propri social, Michael Bolton ha rivelato ai suoi fan di aver subito un delicato intervento chirurgico per un tumore al cervello, che gli è stato diagnosticato poco prima di Natale. L’operazione lo ha costretto a sospendere momentaneamente i concerti in programma per il 2024.

Michael Bolton annuncia la preoccupante notizia

Per il cantante statunitense le feste natalizie appena trascorse non sono state delle migliori. La malattia è arrivata improvvisamente, e non si poteva far altro che intervenire con effetto immediato. Michael Bolton è stato quindi operato d’urgenza a causa del suo tumore, tuttavia assicura che si sta già “riprendendo” dal complesso intervento.

Ad annunciarlo è stato lo stesso artista 70enne, che con un post sui propri canali social ha fatto sapere ai suoi fan: “Voglio iniziare augurando a tutti un felice e sano anno nuovo! Voglio anche condividere che il 2023 ha finito per presentarmi delle sfide davvero inaspettate“.

Alla Vigilia di Natale infatti, Bolton ha scoperto di avere “un tumore al cervello, che richiedeva un intervento chirurgico immediato. Grazie alla mia incredibile squadra medica, l’operazione è stata un successo. Ora mi sto riprendendo a casa e circondato dall’enorme amore e sostegno della mia famiglia”.

Il tour 2024 viene sospeso

Sebbene l’intervento sia andato bene, i fan di Michael Bolton hanno ricevuto anche una seconda brutta notizia che segue quella della malattia. A seguito dell’operazione, Bolton ha annunciato che prenderà una pausa dalle esibizioni dal vivo per i prossimi due mesi, annullando tour e concerti previsti almeno per la prima parte del 2024.

Tuttavia, il cantante ha assicurato ai suoi fan che dedicherà il tempo necessario per il suo recupero. Continuerà a lavorare duramente per “tornare presto a esibirmi. Sono più che grato per tutto l’amore e il sostegno che mi avete generosamente dimostrato negli anni. Sappiate che i vostri messaggi positivi li tengo nel cuore, e appena possibile vi aggiornerò. Tanto amore sempre”.

