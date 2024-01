La conferma è arrivata tramite i profili social della cantante.

Britney Spears ha fatto chiarezza sulle voci che tornano periodicamente a circolare sul suo conto, soprattutto per quanto riguarda un possibile ritorno discografico. Lei stessa ha quindi affermato che, nonostante i rumors diffusi sul suo conto, non ha alcuna intenzione di tornare con nuovi album.

Musicalmente parlando, l’ultima uscita di Britney Spears coincide con “Hold me closer“, avvenuta nell’agosto del 2022 grazie alla collaborazione con Elton Jhon.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, si è recentemente separata dal marito Sam Ashgari ed ha dovuto affrontare un periodo complicato con i figli.

Britney lascia la musica, ma non come autrice

Britney Spears, in un post pubblicato su Instagram ha voluto smentire tutte le voci che avrebbero indicato un possibile ritorno sulle scene musicali dell’artista. La cantante, infatti, ha negato il suo ritorno discografico nel breve e, per ora, nel lungo termine.

“Giusto per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono spazzatura!“, ha scritto in apertura al post. “Continuano a dire che mi rivolgo a persone a caso per un nuovo album“, ha detto riferendosi a tutti gli artisti che secondo i rumors erano in procinto di collaborare con lei. “Non tornerò mai più nell’industria musicale“, ha poi specificato in maniera secca.

Infine, per quanto riguarda il suo rapporto con la musica ha specificato: “Quando scrivo, scrivo per divertimento oppure scrivo per altre persone“. Britney Spears sembra dunque intenzionata a non lasciare definitivamente il mondo della musica, tuttavia assumendo un ruolo diverso: “Per quelli di voi che hanno letto il mio libro, ci sono tantissime cose che non sapete su di me… ho scritto più di venti canzoni per altre persone negli ultimi due anni“.

Una ghostwriter

Nel corso di questi ultimi anni, quindi, Britney si è dedicata alla scrittura per terze persone. “Sono una ghostwriter e sinceramente mi diverto così“, ha esclamato su Instagram.

Infine, a conclusione del post che smentisce un possibile nuovo album, ha scritto: “Altre voci dicono che il mio libro sarebbe stato pubblicato senza la mia autorizzazione, ma non è proprio vero. Aprite gli occhi e guardate bene: sono amata e felice“.

A corredo del post, Britney Spears ha scelto di pubblicare l’immagine di un dipinto di Guido Reni che rappresenta Salomè insieme alla testa mozzata di Giovanni Battista.

Riproduzione riservata © 2024 - NM