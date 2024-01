Il cantautore ha dichiarato di essere affiancato da professionisti che lo stanno aiutando a conoscere ed affrontare i problemi.

L’ultima esibizione in pubblico di Lewis Capaldi risale al giugno scorso, quando in occasione del Glastonbury Festival nel Regno Unito, aveva cantato “Someone You Loved“. Dopodiché aveva annunciato, tramite un post su Instagram, di volersi prendere una pausa a causa della sindrome di Tourette.

Di recente, sempre tramite un post sui social, l’autore britannico ha colto l’occasione per aggiornare i fan circa le sue condizioni di salute.

Come sta Lewis Capaldi?

Lewis Capaldi ha raccontato, tramite un lungo post pubblicato su Instagram, come abbia trascorso gli ultimi mesi a fianco di ottimi professionisti che lo stanno “aiutando a conoscere e affrontare meglio i problemi dovuti alla Sindrome di Tourette e all’ansia“.

L’artista ha sottolineato anche di aver notato un “netto miglioramento” sia per quanto riguarda la sindrome sia i problemi d’ansia, dopo la pausa annunciata a giugno.

Ha poi voluto ringraziare tutti coloro che gli sono stati vicini e hanno speso belle parole nei suoi confronti quando aveva annunciato lo stop. Questi “hanno reso più che mai entusiasmante la prospettiva di tornare a fare ciò che amo un giorno non troppo lontano“.

“Per ora – aggiunge – continuerò a prendermi del tempo per prendermi cura di me stesso, magari scrivendo un po’ di musica e riflettendo su alcuni degli anni più incredibili della mia vita“. Prima di un possibile ritorno sui palchi, però vorrebbe “essere assolutamente sicuro di essere al 100%“.

Lewis Capaldi ha anche annunciato l’uscita di una nuova edizione di “Broken By The Desire to Be Heavenly Sent“, l’album pubblicato nel 2023 che ha raggiunto il secondo posto tra gli album più venduti nella prima settimana d’uscita.

La forma finale conterrà, dunque, cinque ulteriori canzoni che “significano moltissimo per me e mi sarebbe dispiaciuto se non fossi stato in grado di condividerle“, ha rivelato il cantautore.

