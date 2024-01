La cantante ha rivelato alcuni dettagli del nuovo album, ed ha svelato le cause del taglio di capelli.

Francesca Calearo, in arte Madame, ha pubblicato su Instagram alcuni tra i video e le immagini che per la cantante sono stati identificativi dell’anno appena concluso.

Dopodiché ha svelato di avere già abbozzato il titolo del suo prossimo album, che con tutta probabilità uscirà nel 2024, ed ha spiegato che il cambio di look è derivato da un crollo mentale sorto in seguito all’ultima data del tour.

Il taglio di capelli

“È stato un anno duro“, ha affermato Madame. Per la cantante, il 2023 è iniziato con la partecipazione a Sanremo, per poi proseguire con la pubblicazione di “L’ Amore” e un tour in giro per l’Italia.

“Credo che quanto successo all’inizio dell’anno mi abbia un po’ succhiato le energie che avrei dovuto avere a disposizione per lavorare, e quindi ho un po’ arrancato tutto l’anno“, ma nonostante sia stato faticoso, l’artista ha potuto raggiungere diversi obiettivi personali e lavorativi.

Il taglio di capelli seguito all’ultima data del tour, il 16 dicembre a Napoli, è stato per Madame un atto di liberazione, per “dare un taglio a quello che è stato e ripartire da zero“. “Ho avuto due giorni di mental breakdown. Sono andata in bagno e ho tagliato tutto“, ha raccontato lei stessa.

Ecco la foto del nuovo look!

Nel 2024 “volerò via“, ha affermato riferendosi anche al fatto che grazie alla terapia è stata in grado di sconfiggere la paura dell’aereo. “Ho bisogno di stimoli nuovi: vedere posti nuovi, cose nuove. Questo per me sarà un salto grossissimo“, ha poi spiegato. Tra i buoni propositi, “mi prenderò molta cura di me e spero che voi facciate altrettanto“.

Infine, parlando della musica, ha dichiarato di voler prendere una pausa per potersi dedicare al lavoro “dietro le quinte”. Pare abbia anche già elaborato il titolo del prossimo album per il quale, afferma “lavorerò molto e lavorerò meglio” grazie agli insegnamenti appresi nell’ultimo anno.

