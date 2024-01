L’artista riflette sulle lezioni imparate nel 2023 e sugli alti e bassi della vita.

Shawn Mendes, che per diversi anni è stato una delle popstar più desiderate del globo, è cresciuto parecchio nel corso dell’anno appena concluso, e pochi giorni fa ha pubblicato un post su Instagram nel quale emergono alcune riflessioni circa la propria salute mentale, accompagnate da un video in cui canta su un armonium.

Il post su Instagram

In occasione della fine dell’anno e dell’arrivo del 2024, Shawn Mendes ha deciso di condividere su Instagram un messaggio importante.

“Nell’ultimo anno ho passato molto tempo a cantare in questo modo“, ha scritto facendo riferimento al video postato a corredo delle riflessioni, in cui canta liberamente. La musica, afferma, è stata un modo per superare i momenti di crisi: “Ho scoperto che nei momenti di estrema ansia o paura, se mi sedevo con il mio armonium e mi permettevo con piena fiducia di cantare qualunque cosa venisse fuori, spesso ciò alleviava il dolore“.

“All’inizio sembrava così difficile permettermi di cantare senza aver bisogno della perfezione – continua – ma dopo un po’ ho iniziato a innamorarmi della danza tra le note ‘giuste’ e quelle ‘sbagliate’. Ho capito che c’erano solo momenti di beatitudine ed euforia dalle note ‘giuste’ a causa delle note ‘sbagliate'”. Per questo motivo, spiega, “L’unica ragione per cui riesco a cantare intonato è perché ho imparato ad ascoltare“.

Nel corso del 2023, Shawn Mendes dice poi di aver imparato ad accettare ed accogliere anche i momenti più difficili della vita: “se rallento un po’ e mi metto all’ascolto quando mi sento giù, c’è sempre qualcosa da cogliere“.

Non è la prima volta che l’artista si esprime pubblicamente sul tema della salute mentale. Nel documentario “In Wonder” del 2020 (disponibile su Netflix), si era dimostrato per la prima volta estremamente vulnerabile, mentre nel luglio 2022 la popstar aveva cancellato il Wonder Tour proprio per potersi curare e “tornare più forte di prima“.

