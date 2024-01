Weight anticipa il nuovo Ep dal titolo Love and Titanium.

Ad un anno dal tragico incidente, Jeremy Renner torna sulle scene ripartendo dalla musica. Tuttavia, si è anche dimostrato pronto a tornare sul set di “Mayor of Kingstown“.

L’Ep che uscirà il 16 gennaio, intitolato “Love and Titanium“, è stato anticipato da una canzone pubblicata il primo giorno dell’anno, “Weight“.

Il potere della musica

“La musica è sempre stata abbastanza catartica e curativa per me” ha dichiarato Jeremy Renner. Tuttavia, “questo è più un racconto della vita e della morte e del recupero di tutto l’anno scorso. È più un diario, quindi la musica attraversa molti generi diversi“.

L’Ep “Love and Titanium” uscirà il prossimo 16 gennaio, ma il progetto è iniziato durante la scorsa estate, quando le condizioni di salute dell’artista erano ancora precarie. “È stato meravigliosamente curativo, credo anche per le persone con cui l’ho scritto, che sono tutti miei amici. Tutta la mia guarigione è stata: più stavo bene io, più stavano meglio gli altri. Così la musica è diventata anche un racconto di questo percorso“, ha rivelato in un’intervista per la Cnn.

L’Ep si riferisce direttamente agli strascichi che la terribile esperienza dello scorso anno ha lasciato sul fisico e sulla mente dell’attore. In una precedente intervista, egli stesso aveva affermato: “ho perso molta carne e ossa in questa esperienza, ma ho trovato altra energia e mi sono riempito di amore e titanio“. Da qui la scelta del titolo.

Il terribile incidente

Jeremy Renner, conosciuto per il ruolo di “Occhio di falco” nella saga degli Avangers, ha rischiato la vita essendo stato travolto dal gatto delle nevi di sua proprietà mentre era in Nevada.

L’attore aveva di conseguenza riportato un trauma toracico, insieme ad alcune fratture e diverse ferite che avevano fatto pensare ad una possibile amputazione della gamba. Fortunatamente, però, dopo un periodo trascorso in terapia intensiva, è iniziata per lui la ripresa e la riabilitazione.

Ad un anno di distanza, Jeremy Renner si è detto fortunato “ad avere così tante cose per cui vale la pena di vivere“. “Credo di essere pronto e credo di essere abbasta forte“, ha aggiunto, e per questo tornerà presto sul set della terza stagione della serie “Mayor of Kingstown“.

