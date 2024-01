La popstar e attrice ha annunciato la possibilità di un ultimo album prima di ritirarsi definitivamente dal mondo della musica.

Selena Gomez, l’artista più popolare su TikTok nel 2023, ha recentemente dichiarato di sentire dentro di sé solo un altro album musicale, e ha affermato la volontà di dedicarsi in maniera esclusiva sulla recitazione, la sua altra grande passione.

Non è la prima volta che l’attrice e cantante americana lascia intendere la possibilità di abbandonare la musica per dedicarsi ad altro, infatti già nel 2021 si era lamentata del fatto di non essere considerata seriamente come cantante e quindi di voler fare un ultimo tentativo prima di ritirarsi dalla musica per potersi dedicare alla produzione e alla recitazione.

Le ultime dichiarazioni

Intervistata nel corso del podcast SmartLess, condotto da Jason Bateman, Will Arnett e Sean Hayes, Selena Gomez ha spiegato gli esordi della sua carriera. “Ho iniziato a divertirmi molto con la musica e poi i tour sono stati anche meglio. Ma allo stesso tempo stavo facendo il mio show televisivo (I maghi di Waverly) e l’ho trovato divertente, quindi ho proseguito anche su quel versante“.

Tuttavia, la cantante ha aggiunto che “più invecchio e più penso che vorrei trovare qualcosa su cui concentrarmi“. Per di più, ha affermato: “Sento di avere un altro album in me, ma probabilmente sceglierei la recitazione“.

La nascita del percorso da cantante

Ripercorrendo la sua carriera, Selena Gomez ha ricordato quando, cantando la sigla di “Wizards“, programma per il quale recitava come protagonista sui canali Disney, le era stato chiesto di registrare un album.

Nonostante la pubblicazione dell’album, afferma di aver sempre preferito la carriera da attrice più che quella di cantante a tempo pieno, “ma a quanto pare quell’hobby si è trasformato in qualcos’altro“.

Ad oggi vanta la candidatura a due nomination ai Golden Globe nel 2023, per il ruolo in “Only Murders in the Building“, ed una nel 2024 per la migliore interpretazione di un’attrice in una serie televisiva.

L’ultimo album di Selena Gomez è “Rare“, del 2020.

