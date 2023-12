Il titolo come artista più popolare su TikTok negli Stati Uniti va a Selena Gomez: una carriera di successi non solo nella musica.

Da star Disney a celebre pop star, Selena Gomez nel 2023 conquista il titolo di artista più popolare su TikTok, con quai 60 milioni di follower. Mentre la piattaforma social le concede il posto sul podio, non si fa mancare altrettanti titoli a livello mondiale.

Selena Gomez, la fama su TikTok

Con quasi 60 milioni di followers, Selena Gomez quest’anno viene incoronata incoronata l’artista più popolare di TikTok negli Stati Uniti, superando anche Ice Spice, Natale Jane, Lizzo e Ariana Grande. Un risultato eccezionale, tenendo conto che persino Taylor Swift ne conta circa 23 milioni.

La seconda artista più popolare al mondo

Reduce dall’ultimo successo, Single Soon – un vero e proprio inno alla gioventù – Selena Gomez diventa una delle star più seguite (non solo sui social). E’ stata infatti denominata anche come la seconda artista più popolare al mondo, dopo Kim Loaiza.

Dietro di lei, le Blackpink, Shakira e i BTS. A concederle il posto in classifica, è stato soprattutto un video postato su TikTok a febbraio, alle 6 del mattino. Intenta a prepararsi per un volo, il video è riuscito ad accumulare 24 milioni di like in pochissimo tempo.

I successi con la Disney

Il viso di Selena Gomez però non ha riscosso successo solo nel mondo della musica, ma ha incantato un’intera generazione di bambini nelle serie più amate.

Esordì a soli 7 anni nella serie TV Barney, debuttando nell’estate 2004 in Disney: prima in Zack e Cody al Grand Hotel e due anni dopo in tre episodi di Hannah Montana 2. Raggiunse il successo però, solo con il ruolo di Alex Russo ne I maghi di Waverly.

Nel 2008 fu protagonista di due film TV targati Disney: Programma protezione principesse e I maghi di Waverly: The Movie.

Selena Gomez e la carriera musicale

Ma, per Disney, Selena Gomez non si limitò a recitare, bensì incise anche alcune colonne sonore per Walt Disney Records. Il 2008 fu l’anno del cambiamento: ecco che si allontana pian piano dal ruolo di attrice per plasmare la sua carriera musicale.

Fonda la band “Selena Gomez & the Scene”, per poi debuttare nel 2009 negli Stati Uniti con l’album Kiss & Tell, composto dai singoli Falling Down e Naturally. Negli anni successivi, uscirono anche A Year Without Rain e When the Sun Goes Down.

Nel 2014 inizia a cantare da solista con la sua Good for You, ottenendo il quinto posto nella Billboard Hot 100. Una carriera segnata anche dalla vita amorosa, con la sua celebre relazione con Justin Bieber, durata dal 2010 al 2018.

