Non si placa l’ascesa di Taylor Swift, che ha chiuso il 2023 collezionando un ulteriore primato, aggiungendosi a quello di regina degli ascolti Spotify e alla nomina di persona dell’anno. Questa volta la popstar ha battuto il record detenuto da Elvis Presley come artista solista con il maggior numero di settimane al primo posto nella classifica di Billboard.

Il nuovo record da battere

Taylor Swift ha superato il record di 67 settimane totali, appartenuto in precedenza ad Elvis Presley, grazie a 1989 (Taylor Version) che è approdato al primo posto di Billbord alla fine del 2023.

Nell’ultima settimana dell’anno, l’album della popstar del momento si conta abbia registrato 98mila unità equivalenti ad album. Tale misurazione indica un canone utilizzato nell’industria musicale che serve per calcolare le vendite dei dischi, aggiungendo i valori dei download digitali e dei singoli stream alle vendite in formato fisico.

Anche se la cantautrice ha stabilito un nuovo record, rimane ancora lontana dal primato assoluto dei Beatles. Gli album del gruppo leggendario del Liverpool, infatti, hanno mantenuto il primo posto di Billboard per ben 132 settimane.

Taylor Swift può vantare anche il record per il maggior numero di album che hanno debuttato al primo posto in maniera consecutiva. Dopo che l’ex manager della cantante ha comprato la vecchia casa discografica, e di conseguenza i diritti d’autore sulle registrazioni originali, Taylor Swift aveva infatti deciso di ri-registrare tutta la sua musica.

Il primo album numero uno è “Fearless“, rimasto in vetta per 11 settimane tra il 2008 e il 2009. Poi è stata la volta di “Speak Now“, per 6 settimane tra il 2010 e 2011 e “Red” per 7 tra il 2012 e 2013. A seguire, “1989“, per 11 settimane nel 2014-2015, “Reputation“, 4 tra il 2017 e 2018, “Lover” nel 2019, “Folklore” per 8 settimane tra il 2020 e 2021, “Evermore“, 4 per lo stesso periodo, “Fearless (Taylor’s Version)“, 2 settimane nel 2021 e “Red (Taylor’s Version)“, una. Infine, “Midnights” al primo posto per sei settimane tra il 2022 e 2023, “Speak Now (Taylor’s Version)” per 2 e “1989 (Taylor’s Version)” per 5 settimane tra il 2023 e 2024.

