Secondo alcune indiscrezioni, la cantante si troverebbe in Egitto per una vacanza.

Tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Elodie ha dato annuncio dell’annullamento del concerto che l’avrebbe vista protagonista a Teramo il primo gennaio. La giustificazione è quella di una brutta influenza e di uno stop imposto dai medici che la seguono.

Nel corso delle ultime ore, però, ci sarebbero state alcune segnalazioni secondo le quali Elodie in realtà si troverebbe in vacanza in Egitto, insieme ad Andrea Iannone.

Il concerto annullato

“Ciao a tutti, purtroppo devo a malincuore rinunciare alla performance di stasera a Teramo“, ha scritto Elodie su Instagram, avvisando i fan della cancellazione dell’evento, spiegando inoltre i motivi che l’avrebbero costretta a tale scelta: “oltre ad influenza e tosse ho una forte tracheite. I medici mi hanno visitato stamattina e mi hanno imposto il riposo forzato“.

“Non sapete quanto mi dispiace, cerco di rispettare sempre tutti gli impegni presi e ci tenevo tanto a cominciare l’anno nuovo con voi“, ha poi ammesso Elodie. “È da qualche tempo che il mio fisico mi manda segnali, e adesso devo davvero fermarmi“, ha concluso.

In vacanza con Iannone

Il popolare investigatore social Alessandro Roscia (che di recente avrebbe anche svelato il presunto flirt tra De Martino e la Marcuzzi), ha invece dichiarato che Elodie si starebbe godendo una vacanza in Egitto insieme al compagno Andrea Iannone.

A convalida della tesi spunta anche una foto che parrebbe essere stata scattata nell’aeroporto di Hurgada. L’attrice Alessia Spinelli, inoltre, ha segnalato su Twitter di aver visto Elodie sullo stesso aereo in cui viaggiava, con destinazione Egitto.

La replica alle critiche

In seguito alle diverse segnalazioni, è giunta la conferma da parte della diretta interessata, che al momento si trova proprio sul Mar Rosso. La cantante ha infatti pubblicato un video mentre si trova in spiaggia a prendere il sole, ed ha confermato che la sua voce è stata compromessa dall’influenza. “Piano piano mi sto riprendendo. Buon anno in ritardo“, ha aggiunto Elodie.

