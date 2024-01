Godendosi un po’ di relax in Egitto, Elodie ha postato qualche scatto super sexy che ha infiammato i social.

Non ha bisogno di un make-up eccessivo per essere bella, sebbene la Ferruzzi sostenga il contrario. A dimostrazione di ciò sono gli ultimi scatti che ha pubblicato su Instagram, in cui Elodie si mostra al naturale con addosso un costume dal design audace, mentre si gode qualche momento di relax durante la sua vacanza in Egitto.

Una pausa ben meritata per Elodie

Dopo un anno ricco di successi, tra esibizioni estive e un tour sold-out, Elodie si è concessa un momento di relax in Egitto insieme ad Andrea Iannone. Una notizie che tuttavia ha suscitato qualche polemica, dopo che la popstar ha annullato il concerto di Teramo previsto per il 1° gennaio per una brutta influenza.

“Piano piano mi sto riprendendo. Buon anno in ritardo“, aveva confermato sui social. E invece, Di Patrizi ha deciso di prendersi una pausa e volare verso una destinazione esotica.

Proprio su Instagram, ha condiviso una foto che ha subito attirato l’attenzione dei suoi follower, in cui appare appoggiata a una colonna decorata con un mosaico colorato, indossando un originale bikini total black. Il costume, composto da un micro tanga e un crop top col cappuccio, anticipa il possibile prossimo trend dell’estate.

Bellezza al naturale

Oltre al costume, ciò che ha colpito i fan è stato il beauty look di Elodie. Abituati a vederla con make-up marcati e scuri sul palco, questa volta la cantante ha scelto di rinunciare al trucco, mostrandosi con la sua bellezza acqua e sapone, dimostrando che la semplicità può essere altrettanto affascinante.

La foto della cantante ha ricevuto un’accoglienza calorosa dai fan, che hanno apprezzato la sua capacità di essere sensuale e naturale allo stesso tempo. D’altronde, la “Beyoncé italiana” non ha assolutamente bisogno di trucco e filtri per illuminare con la sua bellezza.

