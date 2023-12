Il cantante ha confessato sui social di trovarsi in un momento particolare della sua vita e di non riuscire a dedicarsi alla musica.

Inizia così il lungo video postato il giorno di Natale da Tiziano Ferro sui social: “Ciao a tutti ragazzi. Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, però è un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco veramente a cantare, non riesco a scrivere, non riesco a fare musica“.

“Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa – riferendosi al contributo per il concerto di Natale della cantante – ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato. Poi, finita quella performance, è andata via la voce per un po’ e quindi ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che le devo rispettare“.

Il video di Natale di Tiziano Ferro

Il lungo video postato sui social dal cantante racchiude alcune confessioni personali e sentiti ringraziamenti a tutti i suoi fan. Tiziano Ferro ha ammesso che quello trascorso non è stato un anno semplice, tuttavia non sembra farsi abbattere dalle avversità e prospetta un 2024 di rinascita.

“Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, io sono qua per dirvi che sono certo che l’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove, che spero di fare con voi“, sono state le sue parole in merito.

Ha poi proseguito dicendo: “È stato un anno speciale, un anno molto difficile, non mi permetto assolutamente di lamentarmi di fronte al fatto che ci sono molte persone che soffrono, mentre io sono qui e ho comunque la possibilità di ammirarvi, anche se da lontano“.

È stato per lui un Natale diverso, che a suo dire ricorderà come “quel Natale in cui non si canta più insieme per una volta, ma che invece farà diventare ancora più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme“.

A tutti i fan, poi: “Vi voglio bene, perché mi siete stati vicini“.

Riproduzione riservata © 2023 - NM