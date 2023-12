Sembra essere sfumata l’ipotesi della sua presenza sul palco dell’Ariston.

Anche se non ha ancora preso il via l’edizione del Festival di Sanremo 2024 condotta per l’ultima volta da Amadeus, alcuni hanno iniziato ad ipotizzare i possibili nomi di chi potrebbe salire sul palco dell’Ariston in veste di conduttore per l’edizione 2025. Tra questi era comparso anche Paolo Bonolis, ma il conduttore ha smentito tale opzione.

La versione di Bonolis

Molti sembrerebbero apprezzare la possibile presenza di Paolo Bonolis sul palco dell’Ariston in veste di conduttore del Festival più apprezzato dagli italiani, in ricordo dell’edizione del 2005 da lui presentata, che aveva segnato una rottura con la tradizione. A questo proposito, durante La Conferenza Stampa su Rai Play, il presentatore ha spiegato: “È stata un’operazione molto complicata, ma molto divertente“ .

“Mi è piaciuto farlo, è stato piacevole, perché c’era ancora l’opportunità in Rai di creare in Sanremo l’evento televisivo dell’anno e quindi poter convocare persone che non si fosse abituati a vedere già durante la stagione in tv a portare cose nuove e inaspettate per il pubblico italiano”, ha detto poi riferendosi poi al suo ritorno a Sanremo nel 2009.

“Questo è stato possibile nel 2005 ed è stato possibile anche nel 2009. Non so se questo sia ancora possibile oggi“, ha affermato. E ancora, “ognuno, se fa la direzione artistica, si dipinge Sanremo secondo le proprie intenzioni, secondo quello che è, secondo quello che vuole poter raccontare“.

Si è premurato, infine, di smentire le voci che lo vorrebbero nuovamente alla conduzione per l’edizione 2025: “io l’esperienza la chiuderei al 2005 e al 2009 per quello che riguarda Sanremo”.

Nonostante la pubblica dichiarazione di non aver intenzione a partecipare ad un eventuale Festival nelle vesti della conduzione, le voci non si arrestano. Secondo alcuni, Lucio Presta, nonché il suo agente, forse potrebbe convincere il conduttore a tornare all’Ariston.

