Taylor Swift, nominata Persona dell’anno 2023, rappresenta uno dei volti più importanti dell’industria musicale attuale.

Taylor Swift è ormai diventata un’icona della musica pop, ed ha accumulato nel corso della sua carriera una fortuna che molti possono solo invidiare, raggiungendo nel corso del 2023 lo status di miliardaria.

L’ascesa nel campo musicale è iniziata con il genere country, con la pubblicazione del suo primo album nel 2006, all’età di 16 anni, che ha ottenuto un successo immediato. Con il tempo, Taylor Swift ha poi sperimentato generi molto diversi da quello di esordio, portandola ad essere oggi una delle artiste con più successo al mondo.

Le fonti di guadagno di Taylor Swift

Taylor Swift non è solo una musicista di talento, ma anche una donna d’affari che ha saputo creare anche un proprio marchio di moda per una linea di abbigliamento che porta la sua firma, dal valore di milioni di sterline. Tra le fonti di reddito compaiono i ricavi derivanti la vendita di merchandising, le collaborazioni con diversi marchi e la creazione di una propria etichetta discografica.

Durante i tour, i fan sono disposti a pagare molti dollari per t-shirt, felpe con cappuccio e altri oggetti. Inoltre, ha collaborato con aziende come Diet Coke, CoverGirl e Apple Music per promuovere i loro prodotti. Swift possiede anche i diritti del suo catalogo musicale, e la fondazione della propria etichetta le consente di avere maggiore controllo sulla propria carriera.

Dalle stime effettuate, pare che la cantante abbia guadagnato circa 100mila dollari solo dalla riproduzione della sua musica da Spotify. Dai concerti effettuati, oltre una quarantina, gli incassi superano i 500 milioni di dollari. L’artista ha investito molto anche nelle proprietà immobiliari, che complessivamente raggiungono un valore di oltre 100 mila dollari.

Parlando di Taylor Swift, bisogna anche sottolineare che è particolarmente devota al sostegno di alcune cause, quali la ricerca di una cura per il cancro, l’istruzione nel mondo ed i soccorsi in caso di calamità

