Gotta Have Rock and Roll, la famosa casa d’aste specializzata in reliquie musicali, è entrata in possesso del Grammy Trustee Award che era stato assegnato a John Lennon, insieme agli altri componenti dei Beatles, nel 1972. Secondo alcune indiscrezioni, per aggiudicarsi il cimelio sono necessari come minimo 500.000 dollari.

La storia del Grammy Trustee Award all’asta

John Lennon, insieme agli altri componenti dei Beatles Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison, aveva ricevuto la statuetta dei Grammy Trustee nel 1972 come riconoscimento per i “contributi significativi nel campo della registrazione“.

Al momento della premiazione però, John Lennon aveva rifiutato il premio giustificandosi dicendo “Non sono più un Beatle, puoi tenertelo“, nei confronti del Presidente dei Grammy.

Il cantante dei Beatles aveva poi preferito regalare a sua volta la statuetta al Presidente dei Grammy, nonché capo della Apple Records.

Il cimelio messo all’asta è composto da un grammofono d’oro sul quale è impressa la scritta “National Academy of Recording Artists and Sciences, National Trustees Awards 1972, To, The Beatles, John Lennon“, montato su una base in legno. Sulla nota che accompagna la presentazione dell’oggetto in vendita c’è scritto: “Il Grammy Trustees Award viene assegnato a individui che, durante la loro carriera musicale, hanno dato un contributo significativo, al di là della performance, al campo della registrazione“.

Sul sito ufficiale della casa d’aste si legge che i Grammy ricevuti dai Beatles sono estremamente difficili da trovare, ed ancor più complesso è riuscire ad ottenerli. Per questo motivo, quello messo all’asta che proviene dalla collezione privata dell’allora Presidente dei Grammy e che è conservato in ottime condizioni, rappresenta un pezzo raro che pochi si possono permettere.

Tra gli altri cimeli appartenuti ai Beatles attualmente all’asta, si trovano alcuni testi scritti a mano, una scaletta autografata, un contratto firmato per il tour del 1964, una penna stilografica ed una scatola di fiammiferi.

