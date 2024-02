Un incontro musicale che promette di fare scintille al Forum di Assago ad aprile: insieme ai The Kolors ci sarà Geolier.

Il prossimo 3 aprile, il Forum di Assago ospiterà un evento musicale di grande rilievo: il concerto dei The Kolors, annunciata dalla stessa band sui social. A rendere la serata ancora più speciale ci sarà la presenza di Geolier, trapper napoletano di grande talento, annunciato come ospite d’onore per l’attesissimo live.

L’annuncio dei The Kolors

L’annuncio dell’ospitata di Geolier è stato dato direttamente dai The Kolors attraverso i social media, con un video che ha catturato l’attenzione e l’entusiasmo dei fan. Il filmato mostra il rapper napoletano mentre ascolta una versione urban funk di I p’ me, tu p’ te, che la band di Stash ha deciso di dedicargli per invitarlo al loro concerto.

Compreso cosa i musicisti stavano cercando di dirgli, Geolier ha reagito in maniera visibilmente emozionata, dicendosi grato per l’invito. Il video termina con il rapper che dà appuntamento al live milanese, mentre i The Kolors lanciano un messaggio di affetto nei suoi confronti: “T vulimm bene, Emanuè!“.

Il live al Forum di Assago

Il live dei The Kolors, atteso il prossimo 3 aprile al Forum di Assago, non sarà un semplice concerto, ma un vero e proprio spettacolo in cui la musica sarà protagonista assoluta. “Non immaginate quanta anima ci stiamo mettendo per far sì che quella serata rimanga impressa nei ricordi di tutti quelli che ci saranno”, scrive la band in una Instagram story.

Il gruppo più amato d’Italia si prepara ad una serata indimenticabile, con un repertorio che spazierà dai successi che hanno segnato la loro carriera fino alle ultime hit. Dopo il trionfo di Italodisco e dopo il Festival di Sanremo, non mancherà di certo il nuovo singolo che fa già impazzire i fan, Un ragazzo una ragazza.

