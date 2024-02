A 3 anni di distanza dall’ultimo disco, Anna Tatangelo è pronta a tornare con un nuovo album: l’ha annunciato ai fan con una storia Instagram.

Dopo 3 anni di assenza, Anna Tatangelo è pronta a tornare nel panorama musicale italiano con un nuovo disco, la cui uscita è attesa nel 2024. La data di pubblicazione non è ancora stata resa nota, ma la curiosità dei fan è tanta.

Anna Tatangelo: l’annuncio su Instagram

Rispetto alla sua ultima fatica discografica, “Anno zero“, per Anna Tatangelo sono cambiate tante cose: lo racconta lei stessa nella storia Instagram in cui annuncia ai fan l’uscita del nuovo album. La nuova musica arriverà presto, scrive ancora, ma ogni cosa ha bisogno del suo tempo.

La curiosità dei fan è probabilmente dovuta al fatto che l’uscita del disco è prevista per il 2024, ma ancora non si sanno né i titoli delle canzoni contenute al suo interno, né il titolo dell’album stesso. Nella storia Instagram Anna ha comunque rassicurato il suo pubblico: “Pazientate ancora un po’… Manca davvero poco e vi giuro che non sto più nella pelle! Vi voglio bene.”

Anna Tatangelo: cosa è cambiato nella sua vita

Nella vita di Anna Tatangelo c’è stato un drammatico evento che è probabilmente la causa del suo allontanamento dalla musica degli ultimi anni. La cantante ha infatti perso la madre a causa di una brutta malattia e questo lutto le ha sconvolto la vita.

“Cerco di essere forte tutti i giorni perché ho la tua voce nella testa che mi dice “stai tranquilla, si risolve tutto”… Vorrei fossi con me, perché ho bisogno di sentirmi ancora una bambina, amata e protetta, ho bisogno di chiamarti e non sentirmi sola, ho bisogno di dirti che tutto è cambiato da quando non ci sei…

E che mi manchi tanto…troppo” – ha scritto Anna su Instagram rivolgendosi alla mamma.

