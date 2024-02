Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin, ha pubblicato il suo primo mix da Dj: il titolo è “Victoria’s Treat”.

Dopo un lungo tour in giro per il mondo, adesso i Måneskin si stanno prendendo un meritato periodo di riposo. La bassista, Victoria de Angelis, ne ha approfittato per dedicarsi ad un progetto personale: è infatti uscito oggi ” Victoria’s Treat” il suo primo mix da Dj.

La copertina non passa inosservata: si tratta di un paio di mutandine rosa con sopra scritto “Victoria” in fucsia e le sue immancabili stelle a fare da decorazione. Su Instagram, nel post in cui annuncia l’uscita del mix, Victoria scrive: “Do show it some love and remember to bounce!“.

Victoria e la sua passione per la consolle

Victoria ha sempre avuto una grande passione per la consolle. Da diverso tempo infatti la bassista dei Måneskin ha iniziato ad affiancare il suo lavoro nella band al lavoro di Dj, specialmente nel tempo libero e nei periodi di riposo tra un tour e l’altro.

“Victoria’s Treat” è un mix di circa un’ora che contiene pezzi come 1, 2 Step di Ciara & Missy Elliot, Dinero facil di CRRDR, Make That Bounce di Justin Jay e The Function di €uro Tra$h & Yellow Claw. Può essere ascoltato sulla piattaforma Soundcloud. Negli ultimi tempi Victoria ha anche partecipato come Dj a diversi show ed eventi di moda.

Il periodo di pausa dei Måneskin

In questo momento, dopo 2 anni in cui non si sono fermati un attimo, i Måneskin si stanno prendendo un periodo di pausa. La band ha da poco chiuso il “Rush! World Tour” che li ha portati in tutto il mondo e si è concluso il 19 dicembre con un concerto alla Manchester Arena.

Victoria De Angelis

