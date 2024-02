L’evento annunciato dai Cigarettes After Sex sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il nuovo album X’s, atteso in estate.

I Cigarettes After Sex hanno annunciato un tour mondiale che comprenderà anche una data unica in Italia. Dopo il sold out a Milano dello scorso novembre, la band americana è pronta a far ritorno nel capoluogo lombardo per esibirsi un’altra volta con nuova musica: durante il live, i fan potranno infatti ascoltare i nuovi brani del nuovo album in uscita il 12 luglio.

“X’s”: un racconto intimo e crudo

Greg Gonzalez, frontman dei dei Cigarettes After Sex, descrive “X’s” – in uscita il 12 luglio – come un disco “brutale”, un racconto crudo di una relazione durata quattro anni. “Mettermi lì a parlare con qualcuno della sensazione di perdita non sarebbe servito. Ho dovuto scrivere di questa cosa, cantarla, metterci della musica, e solo così sono riuscito ad analizzarla e a imparare qualcosa. O anche solo riviverla, per trarne qualcosa di buono. Non sono uno che vuole dimenticare, non sono uno da ‘Se mi lasci ti cancello'”, ha detto la voce della band.

Il primo singolo pubblicato ieri che anticipa il nuovo album, intitolato “Tejano Blue”, è un omaggio alle radici texane di Gonzalez e unisce le influenze della musica tejana con lo stile unico della band. “Sono cresciuto a El Paso e lì la musica tejano è ovunque. Nei bar della città si sentivano Selena, Los Ángeles Azules, La Mafia. Era nell’aria che si respirava, ma me ne sono sempre tenuto lontano, attratto da altre cose”, racconta il cantante.

“Ho cominciato ad ascoltare Como la flor di Selena solo dopo essermi trasferito a New York. In quel periodo sentivo anche un sacco di Cocteau Twins e m’è venuta l’idea di provare a combinare in qualche modo i due sound”, conclude Greg Gonzalez.

Cigarettes After Sex, il live in Italia

La musica dei Cigarettes After Sex è caratterizzata da un mix di euforia e nostalgia, che ha conquistato fan in tutto il mondo. Con oltre 2,5 milioni di dischi venduti, 3 miliardi di stream su Spotify e un ampio seguito su TikTok, la band ha dimostrato di saper toccare le corde più intime dell’ascoltatore. Il loro tour globale del 2023 ha venduto più di 200mila biglietti, confermando il loro successo internazionale.

Oltre a dare annuncio del loro nuovo disco, i membri della band sono super carichi per il loro nuovo tour mondiale che quest’anno li vedrà esibirsi ancora una volta al Forum di Milano, con un live previsto per il 1° novembre. L’evento sarà l’occasione per ascoltare dal vivo il gruppo statunitense con le ultime canzoni dall’iconico sound onirico e malinconico.

Il concerto di Milano rappresenta un’opportunità imperdibile per i fan italiani di accogliere la band, che ha già registrato un sold out a Milano lo scorso novembre. I biglietti per la data al Forum di Milano sono disponibili in prevendita dal 7 marzo e in vendita generale dall’8 marzo su TicketOne e Vivo Concerti.

