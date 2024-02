Il tour di Laura Pausini sta andando benissimo: ha registrato diversi sold-out e adesso la cantante ha annunciato nuove date.

Il World Tour 2023/2024 di Laura Pausini sta registrando numeri da record: diversi sold-out in tutto il mondo tra cui uno, davvero notevole, in Cile. Adesso la cantante ha annunciato che aggiungerà nuove date invernali per non lasciare insoddisfatti i fan.

Laura Pausini: le nuove date del tour

Ad annunciare le nuove date del “Winter Tour” è stata Laura stessa tramite un post su Instagram.Il tour invernale partirà dall’O2 Shepherd’s Bush di Londra, per poi spostarsi a Eboli, Bari, Roma, Livorno, Pesaro, Milano, Torino, Marsiglia, Malaga, Pamplona, Ginevra, Basilea, Monaco, Sofia, Belgrado, Lubiana e Messina.

I biglietti saranno in vendita in anteprima per il Fanclub di Laura Pausini dalle 11 di mercoledì 28 febbraio 2024 e per il resto del pubblico dalle 11 di venerdì 1 marzo 2024 ad eccezione della data di Londra.

Le parole di Laura

“Non mi fermo perché salire sul palco e dare tutta me stessa al pubblico è ciò che sono da più di 30 anni. L’abbraccio che sto ricevendo in ogni città che mi ha regalato affetto è quello che mi porto dietro tappa dopo tappa, e non so spiegare quanto mi faccia sentire amata.” – aveva detto Laura spiegando la decisione di aggiungere altre date al tour.

“Ho promesso di continuare a cantare per restituire tutto ciò che il pubblico mi regala, e perché in nessun posto al mondo si scatena ciò che accade sul palcoscenico da quando parte il countdown dell’inizio a quando scendo l’ultimo gradino dopo il finale.

“Non smetto di emozionarmi perché gli anni passano, ma l’amore no. Ecco perché ho scelto San Valentino per regalare a me stessa e ai miei fan un altro capitolo di questo tour incredibile che ricorderò per sempre.” – ha concluso la cantante.

Laura Pausini all’Eurovision 2022 (ph. Brunetti)

Riproduzione riservata © 2024 - NM