Dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024, Mr. Rain parla del suo ultimo capolavoro discografico.

Mr. Rain – al secolo Mattia Balardi – ha annunciato l’uscita del suo nuovo album “Pianeta di Miller”, che comprende 11 tracce tra cui il brano sanremese “Due altalene”. Il disco rappresenta un viaggio introspettivo e sincero attraverso i mondi e le anime dell’artista gardesano, con un titolo che si ispira a un pianeta del film Interstellar: è lo stesso cantante a spiegarci il senso del suo ultimo capolavoro.

“Pianeta di Miller”, un disco variato e profondo

“Pianeta di Miller” – in uscita oggi venerdì 1° marzo – riflette la percezione personale del tempo di Mr. Rain, che si sente vivere a una velocità diversa rispetto al resto del mondo. Il concetto di tempo in questo album gioca infatti un ruolo cruciale per l’artista, che lo esplora in maniera affascinata ma anche spaventato dalla sua inafferrabilità.

Con “Pianeta di Miller” il cantante sperimenta nuove sonorità, mantenendo al contempo la sua caratteristica penna narrativa. L’album è descritto come il più importante della sua carriera, portando con sé i due brani presentati a Sanremo e raccontando gli ultimi due anni di vita dell’artista, che hanno segnato un cambiamento significativo nella sua esistenza.

Mr. Rain: “Ho paura di non godermi il tempo”

“Sono sempre proiettato nel futuro o nel passato, come se non riuscissi a godermi il momento. Il tempo è la mia più grande incognita, ho paura di non godermelo al 100%”, racconta Mr. Rain. L’album include la voce di Francesco Prando, doppiatore italiano di Matthew McConaughey in “Interstellar”, che introduce il tema del disco.

“Non posso controllare il tempo, ma posso scegliere come viverlo”, fa dire nell’album alla voce italiana dell’attore del celebre film. D’altronde, il pianeta di Miller è un pianeta formato solo da acqua, “e quindi ha a che fare molto con me”, spiega Mr.Rain, che ha scelto il suo nome d’arte proprio per la sua attitudine a scrivere nelle giornate di pioggia.

Il prossimo tour in giro per l’Italia

Dopo l’uscita di “Pianeta di Miller”, Mr. Rain si impegnerà in un “Instore tour” che lo porterà in giro per l’Italia il prossimo autunno. “Non voglio serate karaoke, ma voglio far conoscere ancora di più Mattia. Sarà un’esperienza collettiva“, aggiunge l’artista.

Di seguito le date in programma per il mese di novembre, con i biglietti già disponibili su TicketOne:

Sabato, 9 novembre 2024 – Ancona – Pala Prometeo

– Pala Prometeo Mercoledì, 13 novembre 2024 – Montichiari (Brescia) – PalaGeorge

– PalaGeorge Venerdì, 15 novembre 2024 – Padova – Kioene Arena

– Kioene Arena Martedì, 26 novembre 2024 – Roma – Palazzo Dello Sport

– Palazzo Dello Sport Giovedì, 28 novembre 2024 – Firenze – Nelson Mandela Forum

– Nelson Mandela Forum Sabato, 30 novembre 2024 – Assago (Milano) – Forum Assago.

