Victoria De Angelis, bassista dei Maneskin, ha annunciato che farà un tour internazionale da sola, in veste di Dj.

Dopo l’uscita del suo primo mix da Dj, “Victoria’s Treat”, adesso la bassista dei Maneskin ha annunciato che ha intenzione di lavorare ad un progetto da solista. Victoria ha quindi deciso di prendersi un periodo di pausa dalla band, che in questo momento ha appena terminano un World Tour, ed andrà in giro per il mondo suonando dietro una consolle.

I Maneskin e le carriere da solisti

A parlare per la prima volta della possibilità di intraprendere dei progetti da solisti era stato il frontman della band, Damiano David.

Infatti lo scorso dicembre, intervistato nel podcast The Allison Hagendorf Show, Damiano aveva dichiarato: “Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli“.

La scelta di Victoria De Angelis non sembra infatti dettata dalla volontà di allontanarsi in maniera definitiva dalla band. Fare la Dj è sempre stata una sua grande passione ed ha deciso di cogliere l’occasione del periodo di riposo dei Maneskin per realizzare un suo sogno nel cassetto.

Victoria: le date del tour

Il tour comincerà il prossimo 16 marzo a Leeds, nel Regno Unito. Poi Victoria volerà negli Stati Uniti, dove avrà l’occasione di suonare in grandi città come Miami, Chicago, Brooklyn. La bassista dei Maneskin tornerà poi in Europa e concluderà il tour a Berlino il 31 maggio.

Victoria De Angelis

Nel post di presentazione del tour su Instagram, Victoria ha scritto: “Faresti meglio a presentarti al mio primo DJ TOUR in assoluto. Non vedo l’ora di portare un po’ del mio suono e di confusione in giro: metti al sicuro le tue cose e preparati a saltare verso il paradiso. Ci vediamo, vi amo“.

Riproduzione riservata © 2024 - NM