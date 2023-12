Mr. Rain: la carriera, la vita privata e le curiosità su uno dei nomi di punta della scena rap italiana.

Tra i tanti artisti che sono riusciti a farsi strada negli ultimi anni nella scena rap italiana, Mr. Rain è di certo uno dei più talentuosi. Rapper fuori dal coro, capace di autoprodursi e di rappare su tematiche che spesso non vengono sfiorate dai colleghi, è riuscito a farsi conoscere dal grande pubblico anche grazei alla partecipazione a Sanremo.

Ma chi c’è dietro questo misterioso pseudonimo? Scopriamo insieme qualcosa in più sulla vera identità di Mr. Rain e sulla sua carriera.

Chi è Mr. Rain: biografia e carriera

Il vero nome di Mr. Rain è Mattia Balardi. Nato a Desenzano, in provincia di Brescia, il 19 novembre 1991 sotto il segno dello Scorpione, si appassiona alla musica durante gli anni delle superiori. Il suo idolo è Eminem, ma partendo dal rapper americano inizia a scoprire tutti i più grandi nomi dell’hip hop sia internazionale che nazionale.

Nel 2009 comincia a scrivere le sue prime canzoni e a utilizzare il suo pseudonimo, Mr. Rain. Produce il suo primo mixtape nel 2011, e due anni dopo partecipa a X Factor. Inizialmente eliminato ai provini, viene ripescato per l’entrata diretta nel programma, ma rifiuta la partecipazione.

Va in tour per la prima volta nel 2014, esportando la propria musica in tutta l’Italia e aprendo i concerti di rapper importanti come Salmo, Fedez, Emis Killa, Fabri Fibra, Mondo Marcio, Gemitaiz e addirittura maestri del reggae come Toots and the Maytals. Il suo primo disco ufficiale, Memories, esce nel maggio 2015, totalmente autoprodotto. Il singolo che lo porta al successo è Carillon, capace di superare i 20 milioni di views su YouTube:

Da quel momento in poi ogni suo singolo è un successo: da Supereroe a I grandi non piangono mai, fino a Ipernova, uscito nel gennaio 2018. Pochi giorni dopo, dà alle stampe il suo nuovo disco, Butterfly Effect. Nome di punta del rap nazionale, viene scelto anche per una collaborazione nel pop mainstream. È sua infatti la strofa rappata della super hit di Annalisa Un domani:

Nel 2020 ha conquistato le classifiche con la hit Fiori di Chernobyl, e si è regalato anche una collaborazione con J-Ax nel brano Via di qua e negli anni successivi ha confermato tutto il suo successo. Dopo essere diventato, suo malgrado, protagonista della cronaca rosa per qualche tempo, nel 2023 è riuscito a entrare nel cast del Festival di Sanremo, arrivando sorprendentemente al terzo posto con il brano Supereroi.

Cosa fa oggi Mr. Rain?

Protagonista anche durante l’estate con il brano La fine del mondo, in collaborazione con l’ex Amici Sangiovanni, dopo aver collaborato con Clara, il 3 dicembre 2023 è stato annunciato da Amadeus tra i protagonisti anche del Festival di Sanremo 2024.

Mr. Rain: la discografia da solista in studio

2015 – Memories

2018 – Butterfly Effect

2021 – Petrichor

2022 – Fragile

La vita privata di Mr. Rain: chi è la fidanzata?

L’artista è infatti molto riservato per quanto riguarda ogni informazione sulla sua vita privata, tiene alla sua privacy e difficilmente sfrutta il gossip per guadagnare visibilità. Una scelta coerente col suo personaggio. Eppure, dal Grande Fratello Vip 2020 sarebbe venuto fuori un gossip che lo riguarda: il rapper avrebbe infatti avuto una storia con Elisabetta Gregoraci, conosciuta a Battiti Live, secondo quanto riferito da Novella 2000.

Dopo essere stato per qualche giorno al centro del gossip, però, Mr. Rain è uscito dai radar delle riviste rosa. Evidentemente il suo con l’ex di Briatore non è stato nulla più che un flirt. Solo durante i giorni di Sanremo 2023 è venuta alla luce la sua storia d’amore con Juliana Ghidini, splendida ragazza mora lontana dallo showbiz. I due sono innamorati da molto e si mostrano spesso e volentieri anche sui social, a volte insieme ai loro cani.

Parlando della fidanzata, ai microfoni di Verissimo Mattia ha rivelato: “Mi ha dato un aiuto pazzesco, è stata il mio braccio destro in questi ultimi sei anni e mi ha sopportato molto. Ha sempre cercato di farmi vedere la realtà che magari spesso era distorta da come la vedevo io e ha sempre cercato di farmi cogliere il positivo in qualsiasi cosa”.

Ma cosa può riservargli il futuro? Sicuramente nei suoi piani, più avanti, c’è quello di diventare papà, ma solo dopo aver realizzato altri progetti.

Sai che…

– Per quanto riguarda i genitori, ha dichiarato di avere uno splendido rapporto con la madre, la sua vera supereroina, mentre con il padre ha ritrovato un’intesa solo in anni recenti.

– Sa suonare il pianoforte e la chitarra.

– Preferisce lavorare da solo sia nella scrittura di testi e musica sia nella produzione dei video.

– Si ritiene un rapper fuori dal coro, in quanto attraverso le sue canzoni cerca di mandare messaggi importanti, non limitandosi a trovare il beat giusto per entrare nella testa delle persone.

– Dove vive Mr. Rain? Non ne siamo certi, ma dovrebbe essere rimasto nelle sue zone di origine.

– Non conosciamo il suo patrimonio e i suoi guadagni.

– Perché Mr. Rain ha rifiutato X Factor? A quanto pare l’artista sarebbe contrario ai talent in quanto non lasciano grande spazio ai talenti, imponendogli di fare determinate cose.

– Su Instagram Mr. Rain ha un account ufficiale molto seguito. Anche su TikTok ha un profilo ufficiale seguito da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare le migliori canzoni di Mr. Rain, ecco una playlist presente su Spotify:

