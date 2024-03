Max Brigante: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul dj e speaker famoso anche come manager di grandi star della musica.

Grande appassionato di musica e personaggio molto influente nell’ambiente musicale, Max Brigante è conosciuto soprattutto come speaker radiofonico per grandi realtà del mondo della radio, come Radio 105. Non tutti sanno però che è anche un apprezzatissimo dj a livello internazionale, nonché il manager di grandi artisti. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Max Brigante: biografia e carriera

Massimo Riva, questo il vero nome di Max Brigante, è nato a Milano l’11 dicembre 1975 sotto il segno del Sagittario. Appassionato di musica fin da ragazzino, o meglio ‘malato di musica’, come da lui stesso confessato in più occasioni, Max ha iniziato la sua carriera da deejay e speaker radiofonico nel 1996, lavorando in particolare per Radio Lupo Solitario.

Max Brigante

Dopo una gavetta piuttosto lunga, nel 2005 riesce a ottenere la grande occasione della sua carriera: condurre un programma su un’emittente nazionale di grandissimo spessore, Radio 105. Il format in questione è 105 Stars e gli permette di guadagnare fama a livello nazionale.

Da qui in avanti la sua carriera prosegue in continua ascesa, sia come deejay che come speaker, e gli permette di togliersi diverse soddisfazioni, tra cui la pubblicazione dell’album Mi casa.

Cosa fa oggi Max Brigante?

Speaker tra i più importanti e famosi in Italia, deve la sua fama anche alle apparizioni televisive. Nel 2024 è stato chiamato ad esempio a svolgere il ruolo di giudice in una puntata di Amici di Maria De Filippi.

La vita privata di Max Brigante: moglie e figli

Nonostante sia conosciutissimo e apprezzato dal grande pubblico, sulla vita sentimentale di Brigante si conoscono pochissimi dettagli. Non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Oltre che speaker, è anche direttore artistico di Rock TV e Hip Hop TV.

– Come manager, con la sua agenzia cura invece gli interessi di Elodie, Ultimo, Elisa e anche di Max Pezzali.

– Ha partecipato nel 2001 alla fondazione del marchio Fivestars.

– Dove vive Max Brigante? Molto probabilmente nella sua Milano.

– Su Instagram Brigante ha un account ufficiale da centinaia di migliaia di follower.

Se vuoi ascoltare alcune canzoni cui ha preso parte Brigante, ecco una playlist presente su Spotify:

