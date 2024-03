Tommaso Toma: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul giornalista e speaker radiofonico che dirige Billboard Italia.

Sono tante le grandi firme del giornalismo che, anche in Italia, sono riuscite a dare un contributo essenziale alla nostra musica. Tra queste negli ultimi anni è riuscito a distinguersi Tommaso Toma, un personaggio in grado di portare anche nel nostro paese la rivista musicale più famosa al mondo, Billboard. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Tommaso Toma: biografia e carriera

Ricostruire la biografia di Tommaso Toma non è semplice. Non conosciamo la sua data di nascita, ma sappiamo che è sempre stato un grande appassionato di musica, materia di cui si è occupato fin dal principio della sua carriera, quando nel 1988 era uno degli speaker di una radio punk di Pisa. Solo in un secondo momento ha avuto l’opportunità di diventare uno degli speaker di punta di Radio Popolare Milano, avendo il merito di portare per primo in Italia il britpop e l’elettronica degli anni Novanta.

Consolle per dj

Diventato uno dei dj più influenti di Milano e dintorni, oltre che come speaker Tommaso si è fatto apprezzare molto presto anche come scrittore e giornalista a tutti gli effetti. Tra le tante testate per cui ha scritto, soprattutto di musica, ma anche di lifestyle, si ricordano Rolling Stone, GQ, Uomo Vogue, L’Officiel Homme e molti altri.

Cosa fa oggi Tommaso Toma?

Nel 2017 è stato uno dei fondatori della nascita di Billboard Italia, di cui è diventato prima caporedattore, poi direttore responsabile. Ha continuato però anche a lavorare in radio, e oggi è speaker di Radio Popolare, oltre che un rispettato podcaster.

La vita privata di Tommaso Toma: moglie e figli

Sulla sua vita sentimentale non conosciamo alcun dettaglio e non sappiamo se sia sposato e abbia dei figli.

Sai che…

– Dove vive Tommaso Toma? Non sappiamo se si sia trasferito definitivamente a Milano o meno.

– Appassionatissimo di musica, possiede migliaia di vinili.

– È stato anche direttore di Playboy Italia.

– Nel 2024 è stato giudice di canto di una puntata di Amici.

– Oltre alla musica, ama il cinema e segue il calcio (è un tifoso del Milan).

– Su Instagram Tommaso Toma ha un account da centinaia di follower.

Riproduzione riservata © 2024 - NM