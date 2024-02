Annalisa non smette di collezionare record: è lei la prima donna italiana a raggiungere la top 100 nella classifica Billboard Global.

Ad Annalisa non basta aver conquistato le vette di tutte le classifiche italiane. Adesso, con la sua “Sinceramente”, la cantante ha collezionato un altro record: è la prima donna italiana ad entrare nelle prime 100 posizioni della Billboard Global 200. Prima di lei in classifica solo altri 2 artisti che hanno partecipato a Sanremo.

Annalisa: “Sinceramente” è una canzone da record

La Billboard Global 200 è una classifica musicale che viene stilata tenendo conto del numero di streaming e delle vendite nel mondo ottenute dalle canzoni. Annalisa non è l’unica artista di Sanremo ad essersi aggiudicata un posto nella top 100.

A farle compagnia ci sono infatti Geolier, che si posiziona al 95esimo posto con “I p’ me tu p’ te“, e Mahmood, che grazie a “Tuta gold” è riuscito ad ottenere il 52esimo posto. In classifica anche Angelina Mango con “La noia” in 110esima posizione.

Annalisa: il tour nel 2024

“Sinceramente“, oltre ad essere una delle canzoni più ballate delle ultime settimane su Tik Tok, ha già ottenuto il Disco di Platino. La hit di Annalisa è anche una delle canzoni più trasmesse alle radio tra quelle che hanno partecipato al Festival di Sanremo.

Annalisa Scarrone

Dopo il trionfo a Sanremo, dove è arrivata terza dopo Angelina Mango e Geolier, la cantante ha annunciato che andrà in tournèe nel 2024. Il titolo del tour è “Tutti nel vortice” e si fermerà in tantissime città italiane. I biglietti dei concerti sono già in vendita.

Nel 2024, grazie al tour, Annalisa avrà l’occasione di realizzare un suo grande sogno. In passato lo aveva detto più volte: le sarebbe piaciuto realizzare uno spettacolo da solista all’Arena di Verona. Il prossimo 14 maggio finalmente questo desiderio diventerà realtà e lei, dice, non sta già nella pelle.

