Dopo l’esibizione a Sanremo, Russell Crowe si prepara per tornare in Italia: “il gladiatore” farà un concerto a Pompei la prossima estate.

A quanto pare a Russell Crowe la sua esperienza canora a Sanremo 2024 è piaciuta davvero molto. “Il gladiatore” ha infatti annunciato che la prossima estate tornerà in Italia: il 9 luglio farà un concerto a Pompei insieme alla sua band “The Gentlemen Barbers”.

La tappa di Pompei non sarà l’unica che l’attore neozelandese farà in Italia. Il tour si aprirà il 23 giugno con un concerto nel Parco del Colosseo a Roma. Le date successive saranno poi a Piacenza, Varese, Bologna e Ascoli Piceno, città d’origine della famiglia di Crowe.

Russell Crowe e il tour in Italia

Le date del tour erano state annunciate sul palco del Teatro Ariston. L’attore e cantante si esibirà l’11 luglio ad Ascoli Piceno, il 13 a Piacenza, il 14 a Varese e il 16 a Bologna. Mentre il concerto presso l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, come anticipato, è previsto per il 9 luglio. I biglietti per gli eventi sono stati messi in vendita il 12 febbraio scorso e sono ancora disponibili.

Russell Crowe: la carriera musicale

Russell Crowe è generalmente conosciuto ed apprezzato per la sua straordinaria carriera attoriale ad Hollywood. In realtà, la star neozelandese ha sempre avuto una fortissima passione anche per la musica.

Amadeus e Russell Crowe sul palco di Sanremo 2024

Dal 2005 Russell Crowe ha deciso di trasformare questa sua passione per la musica in un vero e proprio lavoro, da affiancare a quello di attore. Ha debuttato con l’album “My Hand My Heart” nel 2006. Una delle sue performance più apprezzate è sicuramente il duetto con Sting del 2003, sulle note di “When a Man Loves a Woman“.

