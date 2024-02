Dopo aver raddoppiato la data a Milano, Ghali annuncia altri nuovi appuntamenti nei palasport italiani per il prossimo autunno.

A seguito del successo al Festival di Sanremo con il brano “Casa mia”, certificato Disco d’Oro, il rapper italo-tunisino annuncia l’aggiunta di tre nuove date autunnali al suo tour “Ghali – Live 2024”. Dopo aver già registrato il sold out per i due concerti al Forum di Assago, si prepara a incontrare i suoi fan in altre tre città italiane. Scopriamo i nuovi appuntamenti in programma.

Il tour di Ghali si arricchisce

Dopo il repentino sold out del live al Forum di Assago del 29 ottobre, nei giorni scorsi l’artista ha aggiunto una seconda data nel palazzetto di Milano: tutto pronto per lunedì 28 ottobre, il giorno prima del concerto precedentemente annunciato. Ma ecco che nelle scorse ore è arrivata la notizia di ulteriori tre date autunnali.

Il tour di Ghali si arricchisce quindi di tre nuove tappe, previste nei palasport di Firenze, Roma e Bologna. Questi appuntamenti si aggiungono alle date già annunciate, portando a un totale di cinque concerti nell’autunno 2024. Di seguito, tutte le date in programma per il “Ghali – Live 2024”:

28 Ottobre – Milano (Forum)

(Forum) 29 Ottobre – Milano (Forum) – SOLDOUT

(Forum) – SOLDOUT 4 Novembre – Firenze (Mandela Forum)

(Mandela Forum) 6 Novembre – Roma (Palazzo dello Sport)

(Palazzo dello Sport) 10 Novembre – Bologna (Unipol Arena)

I biglietti per le nuove date del tour – prodotto da Vivo Concerti – sono disponibili su TicketOne e Vivo Concerti. E saranno disponibili dalle ore 10 di sabato 24 febbraio anche su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati.

“Casa mia” certificata Disco d’Oro

Proprio ieri il brano “Casa mia” che Ghali ha portato alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, è stato certificato Disco d’Oro. La canzone si attesta ai primi posti della Fimi/GfK e spopolando su Spotify, dove ha raggiunto la terza posizione della Top 50 Italia.

Il singolo ha anche debuttato tra i primi dieci più ascoltati al mondo, confermando il successo internazionale di Ghali, che si conferma come uno dei top player della musica italiana. Il suo tour sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi più grandi successi, come “Ninna nanna” e “Habibi”, fino alla trap più viscerale del suo ultimo mixtape “Pizza Kebab Vol.1”. In una recente intervista, Ghali ha dichiarato: “Pizza Kebab vol.1’ è stata una parentesi, un mixtape nato durante la lavorazione di un album su cui siamo a buon punto. Il disco è in corso“.

