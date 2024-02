Il 23 febbraio uscirà su Paramount Plus “Levante 23” il documentario in cui Levante ripercorre il 2023 e parla della depressione post parto.

Il 2023 per Levante è stato un anno davvero complicato. La cantante ha infatti raccontato di aver sofferto di depressione post parto e di aver impiegato diverso tempo per riprendersi. Il 23 febbraio, su Paramount Plus, uscirà il documentario “Levante 23- Anni di voli pindarici” in cui la cantante racconta questo suo momento di difficoltà.

Levante parla della depressione post parto: “Sono sprofondata”

In un’intervista per Repubblica, Levante ha raccontato: “Sono sprofondata e risalita e ho sentito il bisogno di raccontare le mia depressione, il mio cambiamento estetico e quel Sanremo tanto strano dove ho cantato Vivo con quel look così spiazzante“.

“Ho spiegato le canzoni perché mi sentivo in difetto nei confronti di tutti, ma ho parlato soprattutto di me.” – ha raccontato la cantante parlando delle motivazioni che l’hanno spinta a voler girare un documentario.

Levante parla di Sangiovanni

Levante non ha poi potuto fare a meno di parlare di quanto sta succedendo a Sangiovanni. Il giovanissimo cantante ha deciso di annullare tutti i suoi impegni e di rinviare l’uscita del suo nuovo nuovo album. La cantante ha detto di considerare il gesto di Sangiovanni davvero molto coraggioso.

Alla domanda se lei consideri Sanremo un “tritacarne” ha risposto: “Non penso sia un tritacarne, penso però che sia importante circondarsi delle persone giuste. Lavorare 24 ore facendo musica è bello, ma il rischio è che si mostrino le proprie fragilità. C’è bisogno di qualcuno intorno che ti dica quando fermarti“.

Levante e i rumor sulla dedica di Diodato

Nel corso dell’intervista per Repubblica, a Levante è stato chiesto se la canzone sanremese di Diodato, “Ti muovi”, fosse dedicata a lei. I due artisti infatti sono stati insieme per circa due anni, lasciandosi nel 2019. Lei ha negato categoricamente: “Assolutamente no. Ma perché mai poi? La vita ci ha dimostrato che non è possibile“.

