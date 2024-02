Su Instagram Rose Villain ha annunciato ai fan che aprirà il tour estivo dei Coldplay in Italia. La band britannica si esibirà a Roma.

Dopo il successo riscosso a Sanremo 2024, Rose Villain ha fatto su Instagram un annuncio bomba. Sarà proprio lei infatti l’artista che avrà l’onore di aprire il tour estivo italiano dei Coldplay, intitolato “Music of the Spheres World Tour“. Le date dei concerti sono già tutte sold out.

Rose Villain aprirà il tour estivo dei Coldplay

Con un post su Instagram, Rose Villain ha lasciato i fan a bocca aperta: sarà lei, la prossima estate, a salire sul palco dei Coldplay prima della loro esibizione. Insieme a lei ci sarà Janelle Monae. I concerti della band brittannica si terranno allo Stadio Olimpico di Roma il 12,13, 14 e 15 luglio 2024.

Sui social Rose Villain ha postato alcune foto in cui indossa una maglietta dei Coldplay e sotto ha scritto: “Aprirò il tour estivo dei Coldplay negli stadi italiani. Sto sognando, non osate svegliarmi!”.

Rose Villain e il post-Sanremo

La carriera di Rose Villain sta attraversando un periodo davvero felice. Infatti, nonostante si sia classificata 23esima al Festival di Sanremo, la sua “Click Boom” sta riscuotendo davvero molto successo.

Rose Villain al Festival di Sanremo 2024

La sua canzone ha ottenuto 6,5 milioni di stream in pochi giorni e il videoclip ufficiale che quasi raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni. Oggi Rose Villain è all’ottava posizione nella top 10 della classifica FIMI dei singoli. Il 2023 invece è stato l’anno dell’uscita del suo primo album “Radio Gotham”, a cui si è aggiunto il successo del brano “Fragole“, in collaborazione con Achille Lauro.

Nel mese di ottobre la cantante darà il via al suo tour “Rose Villain 2024″ che la porterà nei palazzetti di Firenze, Padova, Napoli e Milano.

