Lunedì 7 aprile è andata in ondo in onda su Rai 2 Obbligo o Verità, il programma di Alessia Marcuzzi. Ospite d’eccezione Marcella Bella, la quale si è messa a nudo nel “Solo tu”, un momento di confronto tra la cantante e la conduttrice.

L’intervista è cominciata da “Nell’Aria”, celebre brano di Marcella . La cantante ha subito dichiarato: “È una canzone che è arrivata in un momento della mia vita in cui non ero più ragazzina, potevo permettermi di cantare non solo del coniglio dal muso nero, ma anche di un altro animale“.

La dichiarazione ha generato una risata collettiva tra gli ospiti in studio, dato che lo stesso testo della canzone nasconde molti doppi sensi.

Alessia Marcuzzi ha poi toccato un argomento che ha permesso alla cantante di dichiarare la propria verità sugli screzi avvenuti con altre colleghe. Tra i nomi citati vi sono Orietta Berti e Anna Tatangelo, e proprio su quest’ultima Marcella ha voluto aprire una parentesi. La cantante ha dichiarato di avere avuto una piccola lite con la Tatangelo a causa di un brano cantato a Sanremo.

La canzone in questione era “Bastardo”, un titolo molto simile a quello di un brano portato in precedenza, ossia “Uomo bastardo”. Marcella ha raccontato: “È una cosa che le ho fatto anche notare, lei ha fatto finta di non saperlo, ma dai…“. A questo punto Alessia Marcuzzi è intervenuta: “Marcella non ne fai passare una eh“, e come risposta: “Sì, sono proprio una rompicog**oni!“.