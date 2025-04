Aurora Ramazzotti e Goffredo hanno partecipato a un party in maschera. Per l’occasione hanno sfoggiato due look inaspettati: le foto.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, suo futuro marito, sono stati pizzicati a una festa in maschera. L’occasione era il compleanno di Jonella e della figlia Ludovica Ligresti, che hanno organizzato un frizzante cartoon party.

Il tema della festa era “C’era una volta” e la coppia l’ha rispettato a pieno, sfoggiando due look che sui social sono andati virali.

Il look di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Aurora e Goffredo hanno deciso di trasformarsi per una notte in due personaggi iconici del cinema mondiale: Wonder Woman e Pete “Maverik” Mitchell, il protagonista di “Top Gun”, interpretato da Tom Cruise.

Goffredo Cerza e Aurora Ramazzotti

Ad ogni modo, durante il party sono stati molteplici gli ospiti ad aver sfoggiato look insoliti ma perfetti per l’occasione, a partire dalle festeggiate. Infatti, Ludovica si è trasformata in Jessie, la cowgirl del film “Toy Story”, optando per un look molto audace; Jonella, invece, è diventata Jessica Rabbit, attirando l’attenzione degli invitati.

La notte “folle” di Aurora e Goffredo

Per Aurora e Goffredo il party è stato l’occasione per staccare un momento dalla vita di genitori e vivere la tipica serata di molti ragazzi della loro età. La coppia ha infatti deciso di lasciare a casa Cesare, il loro bambino, e di concedersi un momento di svago e divertimento.

Una serata che è stata immortalata da Goffredo da molteplici scatti, alcuni dei quali pubblicati su Instagram.

La stessa cosa ha fatto Ludovica, una delle festeggiate, che ha condiviso sul suo profilo un carosello di foto in cui compare anche Aurora.

Il matrimonio di Aurora e Goffredo

Al di là dei festeggiamenti, Aurora e Goffredo continuano a portare avanti i preparativi per il loro matrimonio. A oggi non si conoscono ancora né la data, né il luogo in cui avranno luogo le nozze, perciò ai fan non resta che aspettare l’annuncio ufficiale.