Ospite a Sta Sera Tutto è Possibile, Emma ha lanciato una frecciata a Stefano De Martino. Ecco che cosa è successo.

Emma e Stefano De Martino sono l’ex coppia di Amici che negli ultimi tempi hanno fatto parlare di sé. Dopo la serata in pizzeria a Napoli e il siparietto all’interno del camerino degli studi televisivi, i fan hanno cominciato a sognare un possibile ritorno di fiamma tra i due.

Delle speranze che, tuttavia, la stessa Emma ha smorzato durante l’ultima puntata di Sta Sera Tutto è Possibile, andata in onda ieri, 8 aprile. Ma vediamo cosa è successo.

Stefano De Martino sul red carpet in occasione dell’81esima edizione del Festival del Cinema di Venezia il 7 settembre 2024

La frecciata di Emma a Stefano

La dichiarazione di Emma che ha interrotto il sogno dei fan è avvenuta durante uno dei giochi proposti dallo show televisivo. In occasione della prova, la cantante ha fatto una rivelazione inaspettata: “L’unica cosa che torna tra di noi è un paio di calzini. Vogliamo far stare sereni tutti. Non c’è nessun ritorno di altre cose, come fiammi o amori“.

“Ve lo posso assicurare: Stefano è molto meglio come amico che come fidanzato“, ha concluso Emma. Una dichiarazione che è stata colta con leggerezza dal pubblico e dallo stesso Stefano, dato che in studio si è sollevata una risata collettiva.

Di seguito il video dell’intervista condiviso dall’account del programma TV.

Le donne di Stefano De Martino

In effetti, è abbastanza risaputo che Stefano De Martino abbia da sempre la fama di dongiovanni. Ad esempio, la relazione tra il conduttore e Emma è terminata nel 2012 all’interno della stessa scuola di Amici dove i due si erano conosciuti qualche anno prima. La causa? Il tradimento di lui con Belen Rodriguez, allora ospite del programma.

Ma non solo, dato che la stessa Belen in passato ha accusato Stefano di molteplici tradimenti durante la loro relazione durata per circa 10 anni.