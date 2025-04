Tommy Cash ha pubblicato su TikTok un video mentre è in studio in compagnia di Tony Effe. È in arrivo una collaborazione? La verità.

Tommy Cash si sta preparando all’imminente Eurovision Song Contest 2025, che quest’anno avrà luogo a Basilea. Nell’attesa il cantante ha pubblicato un video sul suo profilo TikTok in compagnia di un noto volto dell’attuale panorama musicale italiano: si tratta proprio del rapper Tony Effe.

I fan si sono domandati cosa ci facessero i due cantanti insieme in studio e non sono mancate le ipotesi di una collaborazione musicale. Scopriamo cosa sta succedendo.

Il rapper Tommy Cash posa per i fotografi a un evento – notiziemusica.it

Il video di Tommy Cash

Tony Effe compare solamente alla fine del video pubblicato da Tommy Cash. Infatti, il suo ingresso nell’inquadratura è anticipato da una canzone: si tratta proprio di “Damme na’ mano“, il brano sanremese di Tony.

Molti fan hanno subito pensato a una possibile collaborazione tra i due cantanti, e alcuni ipotizzano che quest’ultima potrebbe addirittura basarsi sulla performance di “Espresso Macchiato” o della canzone di Tony. Ad ogni modo, una collaborazione tra i due artisti potrebbe essere strategica in questo momento: vediamo come mai.

I vantaggi della collaborazione tra Tony Effe e Tommy Cash

Gli esperti sostengono che una collaborazione tra Tony e Tommy potrebbe essere ottimale per entrambi: infatti, si dice che essa possa generare un effetto molto positivo sulla loro immagine.

Infatti, da un lato Tommy Cash ha subìto forti critiche dal pubblico italiano per aver rappresentato in “Espresso Macchiato” un’immagine stereotipata del Bel Paese ed essere comunque diventato virale sui social. Dall’altro, Tony Effe, potrebbe finalmente trovare la porta di accesso per il panorama musicale non solo nei paesi Baltici, ma anche nell’Europa del Nord e del Centro.

In ogni caso, quella di una collaborazione, per il momento, è soltanto un’ipotesi. Nessuno dei due cantanti ha rilasciato delle dichiarazioni ufficiali, per le quali sarà necessario aspettare ancora qualche tempo.